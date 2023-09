Köllő Babett nem költ magára a mesés nyereményéből

Köllő Babett győzedelmeskedett a Dívák Éjszakáján! A TV2 vetélkedője, a Szerencsekerék izgalmas különkiadással kerül képernyőre hétvégente. Ezúttal dupla adással készült a csatorna: szombat este, a Dívák Éjszakáján Ördög Nóra, Lékai-Kiss Ramóna és Köllő Babett mérkőzött meg egymással. Vasárnap pedig híres testvérpárok érkeznek a stúdióba: Király Linda és Viktor, Gáspár Evelin és Virág, valamint Schobert Lara és Norbika mutatja meg a szókitaláló képességét.

„Nincs olyan opció, hogy az ölembe hullik egy raklap pénz"

Szombat este Babett örömrivalgásától volt hangos a stúdió, a csinos műsorvezetőnő az apró örömöket is látványosan élte meg! Végül a fődíjat is bezsebelte, pedig alapvetően nem győzni jött! A Bors kérdésére elárulta:

– Nagyon jól éreztem magam a műsorban, tényleg nem számítottam rá, hogy győzni fogok. A forgatás előtt azt mondtam: figyeljetek, itt a forgatókönyv: Nóri nyer, Rami teljes erőbedobással küzd, és én is ott leszek… – elevenítette fel nevetve Babett, majd így folytatta:

– Bennem tényleg nincs versenyszellem, az ikertesóm szerint is borzasztó volt gyerekként társasozni velem! Sosem a győzelemért játszottam. Ha lehetőségem is volt, akkor sem ejtettem ki senkit – ismerte el Babett, majd hozzátette: – A szerencsejátékok sem vonzottak sosem, nem érdekel a kaszinó. Egy jósnő egyszer régen azt mondta nekem: „Babett, te mindent elérsz az életben, amit akarsz, de semmi sem fog az égből az öledbe pottyanni”. Tehát régóta tudom, hogy nincs olyan opció, hogy az ölembe hullik egy raklap pénz!

„Erre az összegre talált pénzként tekintek"

A műsorban mégis mellé szegődött Fortuna, a szerencse istennője.

– Mikor egyértelművé vált, hogy én megyek a fődíj-játékba, olyan izgatott lettem, mint még életemben sosem! Vert a víz, a sírás kerülgetett. Tudtam, hogy most muszáj nyernem. Azt ugyanis az első pillanatban eldöntöttem, hogy ha nyerek, akkor az összes pénzt eladományozom. Mikor megjelent a témakör, „olasz romantika”, még csak az üres négyzeteket láttam, egyetlen betű sem volt, de rögtön tudtam a megfejtést: római vakáció. Tudom, hogy sokan nem hisznek ebben, de nekem meggyőződésem, hogy fentről kaptam segítséget. Különben hogy lehetett, hogy csak az üres táblát látva, bevillan a megfejtés? A közel ötmillió forintos fődíjat mind eladományoztam. Egy részét a Heim Pál Gyermekkórháznak, a másik részét pedig a TordasZoo Állatmentő Farm Alapítványnak. Több száz állatról gondoskodnak, nemcsak kutyákról és cicákról, de szarvasmarhákról, pulykákról is. A lányom nyaranta önkénteskedik náluk, és én is rendszeresen segítem őket – árulta el a Sztárban Sztár leszek! Mestere, majd hozzátette:

– Erre az összegre talált pénzként tekintek, egyetlen forintot sem költök magamra belőle, egyértelmű volt, hogy jó célra fordítsam, másokat segítsek vele.