Köllő Babett a Sztárban Sztár leszekről!: Én babusgatós Mester vagyok

Vasárnap este elstartol a TV2-n a Sztárban Sztár leszek! legújabb évadának válogatója. Az biztosra vehető, hogy a műsor idén is számos vicces, megdöbbentő és megható pillanatot, produkciót tartogat majd és elképesztő átalakulásokra számíthatunk!

Vasárnap startol a Sztárban Sztár leszek! Fotó: Facebook / Sztárban sztár

A műsor Mestereinek kvartettje változatlan, idén is Tóth Gabi, Köllő Babett, Majka vagy Pápai Joci csapatából kerül ki a megmérettetés végső győztese. Babett a Borsnak elárulta, bár már hosszú évadok óta ugyanaz a Mesterek csapata, idénre lett teljes köztük az összhang.

- Én már elképesztően várom, hogy beinduljon újra a Sztárban sztár leszek! fantasztikus, milyen színes egyéniségeket, karaktereket, tehetségeket fedeztünk fel. Ami a Mestereket illeti, a mostani évadra ért be nagyon a banda, elképesztő köztünk az összhang. Ha négyen lennénk egy család, simán össze is költözhetnénk - kezdte nevetve a Borsnak Babett, akinek a ruhakölteményei eddig minden évadban megértek egy külön cikket, ám az még számára is rejtély, hogy idén milyen kreációkat álmodott meg neki a műsor állandó stylistja, Kiss Márk.

Olyan lesz, mint egy jó pszichológus

Természetesen minden Mester más személyiség, és más módszerrel is próbálja kihozni a legtöbbet a versenyzőiből. Babett nem a szigorúság híve, ő inkább úgy véli, a legnehezebb pillanatokban is a versenyzői mellé áll.

- Egy ilyen megmérettetés még a legprofibb előadóművészek számára is stresszes és megterhelő, ők pedig valóban kiemelkedő tehetségek, de nincsenek annyira hozzászokva ehhez a világhoz. Bevallom, én babusgatós Mester vagyok, bármikor fordulhatnak hozzám támaszért vagy tanácsért, ha nehézségekbe ütköznek. Olyan leszek, mint egy jó pszichológus, más szóval coach - szögezte le a színésznő, aki már alig várja az élő show-kat.