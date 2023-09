Köllő Babett: Fogalmam sincs, mennyi pénzem van

Hétfőn indul a Kőgazdag Fiatalok névre keresztelt új reality műsor a TV2-n, amiben beleshetünk a tehetős fiatal celebek hétköznapjaiba. A Bors meghívást kapott a sajtótájékoztatóra, amit Köllő Babett, a Sztárban Sztár leszek! Mestere vezetett. Ha már dúsgazdag fiatalokról van szó, megkérdeztük a színésznőt, hogyan viszonyul a pénzhez.

Köllő Babettet nem érdekli a pénz (Fotó: Szabolcs László)

Nem számolja a pénzét

Babett az elmúlt éveket rengeteg munkával töltötte, már a negyedik alkalommal Mester a TV2 nagysikerű tehetségkutató műsorában és sok más felkérést is kap, de nem foglalkozik a keresetével.

Engem nem érdekel a pénz. Annyira érdekes, hogy nyilván van céges bankszámlám, ahol gyűlik a keresetem, de fogalmam sincs, hogy mennyi pénzem van

– kezdte Köllő Babett a Borsnak.

– Ráadásul azt sem én használom rendszeresen. Van, hogy szól a férjem, hogy elutalt ezt-azt, de ezen felül tényleg fogalmam sincs, hogy mennyi van és nem is nagyon érdekel. A pénz csak egy eszköz. Azt vallom, hogy mindig legyen annyi pénz a bankszámlámon, hogyha elmegyek vásárolni, akkor ne legyen probléma venni egy ruhát magamnak vagy a kislányomnak, és itt most nem a luxus dizájner márkákra gondolok – szögezte le Babett, akit a pénz ilyen formában egyáltalán nem érdekel.

Lánya nem érti a műsor világát

Rengeteget foglalkozik Babett a lányával, nagyon tudatosan és gondosan neveli, és a személyiségét ismerve nem tudná elképzelni, hogy az ő nyomdokaiba lépjen.

– Soha nem tudnám elképzelni azt, hogy a lányom szerepeljen bármilyen valóságshow-ban – mondta a Sztárban Sztár leszek! Mestere lányáról egy nagy kacagás után.

– Egyrészről azért, mert ő nagyon visszahúzódó és csendes kislány, másrészről, mert egyáltalán nem is érti ezt a fajta világot. Ha készülne reality egy állatmenhelyen, ahol az állatokat kell gondozni, akkor abban biztos az élen járna – jegyezte meg Köllő Babett, aki a lányát maximum csak a kamera másik oldalán tudja elképzelni.

Köllő Babett lánya nem érti a tévézés világát (Fotó: Máté Krisztián)

Mindig is ez volt a célja

Babett már a kamera mindkét oldalán nagy rutinra tett szert, amit az is bizonyít, hogy nagyon jó műsorvezető. Bevallása szerint ez volt a vágyálma.

– Én világ életembe szerettem volna műsort vezetni, tehát van egy újságírói végzettségem, aztán elmentem a színház irányába, de mindig is toplistás vágyam volt. Azt is meg kell jegyezzem, hogy sok szerencse is kell hozzá – mondta a színésznő, aki azt üzeni, hogy soha ne adjuk fel az álmainkat, mert már vele is előfordult, hogy majdnem elengedte, de mindig megérkezett a lehetőség, ami tovább gördítette az úton.