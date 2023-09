Azok a combok! Kiszel Tünde dögös rendőrruhában szexizik

Kiszel Tünde még mindig annyira szexi, hogy arra nincsenek szavak. Az idő telik, ő megszült és felnevelt egy gyereket, naptárai azonban sikeresebbek, mint valaha. Hány férfi falán lóg a Kiszel Tündét ábrázoló naptárak tömkelege? Milyen sok ember életét aranyozza be ő nap mint nap! Most ízelítőt kaptunk a legutóbbi fotózásból.

Kiszel Tünde még mindig nagyon szexi / Fotó: Végh István / Végh István

Kiszel Tünde nem fogta vissza magát a nyáron: nagyon sokat utazott. Kislányával voltak Santorinin, az olaszoknak is megmutatta, milyen szépek a magyar nők, emellett a Balatonon is relaxált egy nagyot. A nyárnap azonban hivatalosan is vége, így mindenki számára eljött az idő, hogy ismét a munkával foglalkozzon. Így van ez a celebekkel is, akik közül többen megsiratták a nyarat, mondván, hogy ideje visszarázódni a munkás hétköznapokba.

De ki ne örülne a szeptembernek, ha Kiszel Tünde szexi rendőrruhába öltözik? Naptárában ugyanis szeptemberben ezt az öltözetet viseli, ami igen sok férfit csábít bűnre. Azt ugyanis senki nem venné rossz néven, ha egy ilyen gyönyörű rendőrlány tartóztatná le.