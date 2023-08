Mint egy flamingó: Kiszel Tünde észbontó fürdőruhában szexizik a vízben

Egy biztos: ha eddig nem volt elég forró a Balaton vize, akkor mostantól az lesz. Kiszel Tünde ugyanis - a mesés görögországi kiruccanása után - most a Balatonon lubickol, meg is osztott pár képet, ettől pedig valósággal felforrt a követők vére. Elhalmozzák bókokkal, és szerintünk is nagyszerűen fest a matracán.

Kiszel Tünde adott a szemnek a Balatonon is

Mint arról már beszámoltunk, nemrégiben Santorinin mulatta az időt Kiszel Tünde tüneményes kislányával, Donatellával. A vulkanikus sziget sokak álma, ráadásul a naptármodell Rubint Rékáékkal volt egy időben a csodás helyen. Kiszel Tünde azonban itthon is szeret nyaralgatni, kirándulgatni, éppen ezért attól, hogy már nincs Görögországban, nem hagyja elveszni a nyár utolsó heteit.

Balatonakarattyára utazott a modell, ahol két lába közé fogott egy flamingót, és azt meglovagolva pózol a kamerának. A rajongók teljesen odáig vannak a képért, és sorra írják a férfiak, hogy mennyire ellubickolnának vele.