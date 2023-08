Leesett a görögök álla: gigadekoltázst villantott Kiszel Tünde - Videó

Amíg Magyarországon szörnyű viharok söpörnek át, addig Kiszel Tünde Görögországban élvezi a pihenést és a koktélokat. A naptárdíva egyébként a lányával, Hunyadi Donatellával és testvérével Csillával indult útnak egy kis kikapcsolódásra, a legújabb Instagramra feltöltött fotóiból pedig az is kiderült, hogy nem csak egy sima nyaralásról van szó. A család ugyanis Csilla szülinapját ünnepli a festői környezetben, ahonnét Tündi gigadekoltázsa sem hiányozhatott.

Kiszel Tünde éppen Görögországban csábít (Fotó: Bors)

A szóban forgó felvételen Tünde egy koktéllal köszönti a rajongóit, majd megvillantja görögtudását is. Ám, hogy őszinték legyünk, a rajongóknak egészen más tűnt fel ezen a videón: a rózsaszín virágos ruhába csomagolt gigadekoltázsa.

Nem is csodálkozunk, hogy alig egy nap után már több mint 70 ezren látták a képsorokat, sőt még valaki arról is érdeklődött, hogy készül-e a dív következő naptára. A válasz természetesen igen volt, tehát 2024-ben sem maradunk Kiszel Tünde naptárai nélkül.

De most beszéljen helyettünk a következő videó!

Sok udvarlója akad

Tündi még pár hete mesélte el büszkén a Mokkában, hogy bizony akad jó pár lovag, aki a kegyeiért küzd. Van, hogy kézzel írott leveleket kap tőlük, vagy éppen egy hatalmas rózsacsokorral lepik meg a naptárdívát. Pontosan ezért döntött úgy Tünde, hogy 2024-ben is jön az új naptár!

Hál’ Istennek sokan rajonganak. Sok hódolóm, lovagom van, én így szoktam mondani. Nagyon kedvesek, tisztelettudóak, nagyon szép leveleket írnak a közösségi oldalakon. Szoktam kapni virágcsokrot. Valamelyik nap is jött egy futár, és hozott egy hatalmas rózsacsokrot, egy kedves rajongóm küldte

- mondta a Mokkában.