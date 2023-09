Hunyadi Donatella Kiszel Tünde miatt vállalta el a Dancing with the Stars-t: „Szeretnék kitörni édesanyám árnyékából"

A saját területemen már tettem le az asztalra, mégis úgy említenek, mint Kiszel Tünde lánya. Ami nekem alapvetőn nem baj, mert ő a legcsodálatosabb anya, és nagyon szeretem őt. Viszont pár éve megfogalmazódott bennem, hogy én így is, úgy is ismert vagyok, ebbe születtem bele, ezen változtatni nem lehet, nem is szeretnék. De ha már így adódott, szeretnék önállóan érvényesülni