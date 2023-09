Gáspár Laci a tűzzel játszik, hogy megmutatta a lakását: eddig majd minden sztárhoz betörtek, aki ezt megtette

Gáspár Laci büszkén kürtölte világgá: elkészült az új álomotthonuk. A házon nagyon sokáig dolgoztak, hogy tökéletes legyen, a melósok kizárólag prémium alapanyagokat használhattak, az álomotthon pedig pont olyan lett, amilyennek az énekes eltervezte. Ennek nyilván csak örülni lehet, Laci sokat dolgozott azért, hogy ebben a meseszép nappaliban pihenje ki az előző nap rátelepedett stresszt. A büszkélkedésnek azonban van egy hátulütője: nem csak azok nézegetik a luxusotthonról készült fotókat, akik drukkolnak Laci boldogságának, sajnos rossz szándékú megfigyelők is szemet vethetnek rá.

Gáspár Laci nappalija ránézésre is nagyon kényelmes pihenőhely (Fotó: Gáspár Laci/Facebook)

Mindenkihez betörnek

Gáspár Laci mellett annak idején Király Viktor is elkövette azt a hibát, hogy megmutatta, hol él. Nem is kellett sok idő ahhoz, hogy váratlan vendégei legyenek...

– Hihetetlen érzés volt arra hazaérni, hogy felfeszítették a lakásom ajtaját. Az a pillanat szavakba sem önthető, amikor rájöttem, hogy mit, vagyis miket vittek el. Gyakorlatilag az összes számítógépem odalett, amik önmagukban is igen komoly értéket képviseltek. Ugyanakkor ezek mind pótolhatók a nagy anyagi kár ellenére is. Ami viszont nem, az a tartalmuk – nyilatkozta 2016-ban Viktor.

Nem volt nagyobb szerencséje Sáfrány Emesének sem, aki 2022-ben egy vadonatúj légtornász stúdiót alakíttatott ki magának. A követőinek büszkén mutatta meg az új szentélyt, de nem sokáig örülhetett. A munkálatok épp befejeződtek, de a nyitásra aztán várni kellett, mert egy este betörtek hozzá és elvittek minden mozdíthatót.

– Körülbelül ötszázezer forint a kár, a zár, a széttört ajtó és egy laptop ára, amit elvittek. Ezenkívül csak tornaszerek voltak, azokhoz nem nyúltak. Elképesztő volt számomra ez a 2022-es év.

A sort Curtis zárja, legalábbis eddig, aki a nyár közepén költözött be az új házába, amire joggal lehet büszke. A zenész több fotót is posztolt az álomotthonról, melynek minden négyzetcentiméterét ő és a kedvese, Barna Judit kosárlabdázó rendezték be. A posztolás azonban visszafele sült el, hiszen egy pár rossz szándékú ember meghívásnak tekintette a fotókat, így váratlanul megjelentek a lakásnál és nekiláttak betörni. A nyílászáró azonban útjukat állta. A betörőknek sajnos még így is sikerült sok tízezer forintos kárt okozniuk. Curtis persze kiakadt:

– Patkány Betörő! Nagyon sajnálom, hogy nem kaptunk rajta, amikor be akartál törni hozzánk, mert akkor már rövidre lenne zárva az ügy. Vagy mi az, ami megzavarhatott, mert csak az ablakot szedted szét... Pár fontos információ, ha te hozzád hasonlónak eszébe jutna ez még egyszer: Soha nem tartok itthon se pénzt, se ékszert, szóval felesleges idejönni! Kimondottan gyűlölöm a rendőrségi eljárásokat, tehát...Ha elkaplak, vagy megtudom ki voltál...kezedet, lábadat eltöröm. Szóval csak reménykedhetsz abban, hogy nem nem én, hanem a rendőrség kap el.

A sztárok példája tehát megmutatja, hogy érdemes csak a szűk baráti társaságuknak megmutatni az új lakhelyüket, hiszen a bűnözők kapva kapnak minden lehetséges alkalmon... Csak remélni lehet, hogy Gáspár Laci nem esik áldozatul.