Pillants be Gáspár Laci luxusotthonába, leesik az állad!

Igencsak mozgalmas nyáron van túl Gáspár Laci: öccse miatt sajnos elég botrányos események kapcsán merült fel a család neve a hírekben, később pedig új klipjének forgatása és bemutatója foglalta le a sztárt, akinek – mint kiderült – eközben új otthona is készülgetett. Olyannyira készülgetett, hogy mára el is készült, sőt, valóban mesés lett, így az énekes nem volt rest, és meg is mutatta azt rajongóinak.

Végre beköltözhetett új luxusotthonába Gáspár Laci Fotó: Végh István

Laci persze nem puszta magamutogatásból döntött úgy, hogy felpakol pár képet luxusotthonáról, bár tény, hogy rajongói már annak is örültek volna, ha tart nekik egy "virtuális tárlatvezetést" az új lakásban. Ehelyett köszönetet szeretett volna mondani azoknak a szakembereknek, akik segítettek összehozni a valóban katalógusba illő házat, amiben a képeket látva tényleg van minden, mi szem s szájnak ingere.

Imádjuk az uj házikónkat,de köszönettel tartozom pár embernek,cégnek! Függönyök: @vestahome_official , @... Posted by Gáspár Laci on Monday, September 11, 2023

Posztjából egyébként kiderül: Gáspár Laci nem csak az énekléshez ért, lakberendezőként is megállná a helyét, saját otthona külső-belső megjelenéséért is ő felelt ugyanis.

Luxusotthon kis szépséghibával: Nem minden alakult úgy, ahogy Gáspár Laci tervezte...

Persze mint minden projektnél, itt is akadt némi gikszer. Ugyancsak a poszt árulkodik ugyanis arról is, hogy a medencésekkel meggyűlt a baja Laciéknak. Noha az eredmény igencsak szép lett ez esetben is, akadhatott valamilyen nézeteltérés, nagy valószínűséggel az árat tekintve, az énekes ugyanis ezzel zárta bejegyzését: