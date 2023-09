„Pénzért mindent, még a hülyeséget is" – ismét keményen betámadták Berki Mazsit – videó

Berki Krisztián özvegyének közösségi oldalain heti rendszerességgel tűnnek fel reklámok. Ezen senki sem lepődhet meg, hiszen évek óta influenszerként dolgozik, ez pedig azzal jár, hogy a nevét adja bizonyos termékekhez, programokhoz vagy időnként egy-egy fontosabb kezdeményezéshez. Így történt ez most is, de mint minden posztja, ez is indulatokat vált ki követőiből. Nagyon fontos téma manapság a környezettudatosság, a sztáranyuka is erre próbál „nevelni” új videójával, vagy mondhatnánk úgy is, hogy ösztönzi követőit, sikertelenül… Ugyanis azt történt, hogy a felvétel tartalmában sokan találtak hibát, és mint mindig, ezúttal is hangot adtak véleményüknek. A hangsúly azonban most sem sikerült jól, többen kioktatták.

Pénzéhesnek tartják követői Berki Mazsit

– Szeretném Neil Armstrong szavait idézni: ,,Kis lépés ez egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek." Azt gondolom, ez a mondat a környezetünk megóvására is igaz. Tegyünk együtt a Földért! – minden ezzel a poszttal és a már említett videóval kezdődött, melyben még mindig jól látszódik a szeme alatti kék folt, amit sportolás közben szerzett. Volt itt minden, csak úgy záporoztak rá a negatív vélemények.

– Furcsa dolog azt hallani tőled, hogy tegyünk együtt a Földért, amikor egy 6000 köbcentis terepjáró mellett állsz! – írja egyikük, míg mások azonnal a piszkos anyagiakat vélte fontosnak.

– Végre! Pénzért mindent, még a hülyeséget is! Tudatlanok!

– Mindjárt gondoltuk, hogy te, Mazsola, nem maradhatsz ki a fizetős produkcióból – olvasható a posztokban.

Van, akinek az fáj, hogy mindezért pénzt kap, míg más a tartalmat kifogásolta.

– Az alumínium is káros, demenciát okoz.

– Az alumínium az úgyszintén káros! Főképp, ha citromos limonádé, és az összes savas totál oldja az alumíniumot. Ha már az egészsége hivatkoznak, akkor üvegből készült kulacs egészségesebb! – tájékoztatták Mazsit követői.

Posztjaival indulatokat vált ki

Ahogy arról nemrég beszámoltunk, a sztáranyuka hamarosan egy tévéműsorban szerepel majd, ahol bizony adni és kapni is fogja a pofonokat. Utóbbira már az edzések alatt is akadt példa, ennek a nyomait viseli még ma is az arcán. Ahogy az mindig lenni szokott, Mazsit – még ha a rengeteg bántó megjegyzés az ellenkezőjéről árulkodik – nagyon sokan szeretik, ők próbáltak védelmére kelni a rosszindulatú cunami kérdésekkel szemben, melyben arról faggatják, ki vert be neki.

Nem szoktam kommentelni, de most nem bírom ki. Ennyi undorító, bunkó embert!

– Tegyetek már fel képet magatokról, majd jól lefikázunk benneteket! Ő is egy ember, vállalja magát így is, mert bármi történhetett. Nem takargatja, pedig tudja mennyi “kedves” ember van.”