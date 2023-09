„Egyre nevetségesebb” – elszabadultak az indulatok Berki Mazsi kinézete miatt

Az elmúlt időszakban sem változott semmi. Berki Mazsi még mindig sokaknak tüske a szemében. Úgy csapnak le rá, mint abban a bizonyos mondásban a gyöngytyúk a takonyra. Most ismét feldobta a labdát követőinek, ami újabb lehetőséget biztosított a "rajongók" számára, hogy belerúgjanak.

Mazsit gyakran használják céltáblának a követői (Fotó: Máté Krisztián)

A sztáranyuka egy edzés utáni fotót osztott meg a közösségi oldalán, amin sokaknak a szeme alatt ékeskedő fekete folt szúrt "szemet", és ezt nem is hagyták szó nélkül.

„A hajam is milyen. Imádom a napjaim, imádom ezt a sportot!” – írta a fotó mellé Mazsi.

Csak úgy záporoztak a hozzászólások, és volt aki, jópofa akart lenni, de úgy tűnik, nem sikerült.

„Ki van ütve a szemed?”

„Mi történt a szemeddel?”

„Be kéne verni.” – írja kétértelműen egyikük.

„Miért ilyen püffedt a szemed alatt?” – olvasható a hozzászólások között.

Érdekes módon volt, akinek a monokli fel sem tűnt, csupán azt kifogásolta, hogy már nem a régi, szerinte csaknem felismerhetetlenségig műtettet magát az influenszer.

„Már a Mazsola is tiszta műnő, műhaj, műmell, műszáj, egyre nevetségesebb.”

Ilyen és hasonló véleményekből, kérdésekből bőven akadt még. A hozzászólásokból is egyértelműen kiderült, hogy bár sokan követik Mazsit, már nem a vele történtek érdeklik az embereket, hanem a kinézete. Ha valódi rajongók lennének, akkor pontosan tudnák a választ a kérdéseikre.

Ahogy arról nemrég már beszámoltunk, Berki Krisztián özvegye ugyanis hamarosan egy tévéműsorban szerepel majd, ahol bizony adni és kapni is fogja a pofonokat. Utóbbira már az edzések alatt is akad példa, ennek a nyomait viseli még ma is Mazsi az arcán.

Berki Mazsi csaknem másfél évvel Berki Krisztián halála után végre jól érzi magát. Ezt az állapotot pedig senki nem tudja elvenni tőle. Nem foglalkozik a rosszindulatú megjegyzésekkel, ahogy eddig sem tette. Ezúttal is hidegen hagyta követői kötekedése.