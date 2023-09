Apai örömök elé néz a TV2 sztárja

Semmi nem húzta keresztül Mischinger Péter és a szerelme, Judit számításait, így az eredeti tervek szerint, a barátokkal és családtagokkal élvezhették végig a nagy napot.

Mischinger Péteréknél boldogságban telt a nagy nap (Fotó: hot! magazin)

– Minden úgy alakult, ahogy terveztük.

Végtelenül sok munka volt benne, nagyon elfáradtunk; attól tartottam, hogy nem bírom ki két lábon az esküvőt.

Ehhez képest akkor mentem el aludni, amikor feljött a nap. Nagyon komoly lagzink volt, 250-en voltunk. Ez a szűk baráti és családi kör, főleg az én ismeretségi körömből. Jucinak nagyjából 50-60 rokona és barátja jelent meg. Nálam anyai és apai ágon is nagy a család, emiatt akartam, hogy mindenki eljöjjön, ez pedig sikerült is. Ezenkívül a gladiátorok közül jöttek el sokan, voltak exatlonisták, és a Párharcból is jöttek el párok – kezdte Péter a hot!-nak.

A Farm VIP sztárja állítja: a rongyrázás nem érdekelte őket

A gladiátorkodás sem maradhatott ki a nagy napból, a megjelentek pedig gondoskodtak arról, hogy az egybegyűltek számára emlékezetes maradjon az ott eltöltött idő.

Megadták a módját az esküvőnek (Fotó: hot! magazin)

– Az egyházi rész helyszíne a zsámbéki romtemplom volt, az pedig megadta az alaphangulatát az ünnepünknek: konkrétan két fal között esküdtünk meg – sorolta az ifjú férj. – Maga a lagzi Al­más­fü­zi­tőn, a római erődben volt, előtte pedig egy rögtönzött bemutatót tartottunk, ahol én küzdöttem meg három másik harcossal: két testvéremmel és egy nagyon jó barátommal. Ezenkívül még gladiátorsorfalat is álltak a társaim, amit Jucikám nagyon megkönnyezett.

Édesanyám, amíg élt, sokszor emlegette, hogy szeretné látni a fiait végigvonulni a gladiátorsorfal előtt, és ezt én, ha utólag is, megadtam neki.

Maga a rongyrázás része nem érdekelt bennünket, de azt akartuk, hogy jó hangulat legyen, azzal pedig mindenki meg volt elégedve; ezúton is köszönjük Horváth Erzsébet esküvőszervezőnek a dekorációt és a szervezésben való segítséget – mondta Vestator.

„Juci ruhája extravagáns volt”

Nemcsak az esküvő okozott boldogságot a párnak és a tágabb családnak, hanem az is, hogy kiderült: a Párharc döntőseihez bekopogtatott gólya.

Bizony, hamarosan hárman lesznek!

A zsámbéki romtemplom adott otthont a szertartásnak (Fotó: hot! magazin)

A bulit a bemutatóval indítottuk, a menyasszonytánc a buli végén volt, de óvatosnak kellett lennünk, ugyanis babát várunk Jucival!

Még nagyon az elején vagyunk, és nagyon jól bírta. Én is beszálltam táncolni a legénybúcsús ruhámban: fehér harisnya, balettcipő, tütü meg atléta. Elég viccesen néztem ki! – nevetett a leendő édesapa. – Juci megelégedett volna egy szűk szertartással és romantikus lagzival, de én össznépi mulatságot akartam. Végül inkább a díszítésben teljesedett ki a menyasszony óhaja: az asztalok és a kellékek rózsaszínben pompáztak, a ruhája pedig extravagáns volt. Egy egész ökröt és négy malacot húztunk fel nyársra, mellé pedig vadragu készült. A sógornőm készítette a tortákat, a chiamagostól a levendulásig rengeteg verzió volt – mesélte az ifjú férj.

Nászút összefogásból Nem terveztek nagy nászutat, a barátaik mégis úgy gondolták, hogy megérdemlik a mézesheteket. – A gladiátortársaim döntöttek, és a közeli barátok összedobták a pénzt egy kanári-szigeteki nyaralásra, ahová szeptember végén megyünk majd – árulta el boldogan Peti.