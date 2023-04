"Nem lehet véletlen..." - hajmeresztő, ami kiderült TV2 sztárpárjának kapcsolatáról

Ritkán láthattuk eddig Mischinger Péter romantikus oldalát, azonban hamarosan ország-világnak megmutatja, milyen is ő valójában. Az Exatlon Hungary és a Farm VIP sztárját a Párharcban láthatjuk, ám ezúttal nem egyedül. Kedvese, Juci oldalán küzd meg az elemekkel, s teszi próbára bátorságát, hogy megszerezzék a műsor fődíját, a trópusi luxusutazást.

Lapunknak most a megismerkedésükről, az esküvőjükről és a műsorban szerzett élményeikről mesélt a páros.

Hatalmas esküvőre készül Mischinger Péter és menyasszonya, Juci (Fotó: Nagy Zoltán)

Nincsenek véletlenek

Kicsivel több mint két évvel ezelőtt egy bátortalan üzenettel indult Péter és Juci kapcsolata, s talán akkor még egyikük sem gondolta volna, hogy ma már az esküvőjüket fogják szervezni. Főleg az Exatlon sztárja, aki férfiasan bevallotta, bár nagyon tetszett neki Juci, nem volt biztos a dolgában...

- Mi egy társkereső appon keresztül ismerkedtünk meg. Én elsőre be is pánikoltam, hogy ezt nem kéne. Ültem rajta két napig, hogy ráírjak. Végül aztán rászántam magam, megdicsértem a képeit, de írtam, hogy talán még korai lenne ez a dolog... Biztos mondta magában, hogy ez hülye. De végülis bejött, mert másnap randiztunk - nosztalgiázott Peti, aki az üzenet elküldése után talán nem is sejtette, hogy az ég is egymásnak teremtette őket Jucival. Kiderült ugyanis, hogy még azelőtt, hogy megismerkedtek volna, a családjaik útja sokszor keresztezte egymást.

Olyan dolgok derültek ki menetközben, ami nem lehet véletlen. Itt találkoztunk Budapesten, de az én apukám és az ő anyukája Egerben egy temetőben vannak eltemetve, 50 méterre egymástól

- fogalmazott Juci, majd vőlegénye vette át a szót.

- Emellett Juci nagymamája az én keresztapukámmal volt a Szentföldön, mivel ő plébános- tette hozzá.

Készülnek az esküvőre

A kalandos megismerkedésükön már csak nevet a pár, ám mikor szóba került a közelgő esküvőjük mindkettejük szeme felcsillant. A Vestatorként is sokat emlegetett exatlonos a második évfordulójuk alkalmából tette fel a nagy kérdést Jucinak, aki természetesen azonnal igent mondott, s már gőzerővel szervezik az esküvőjüket. Bár a Párharc műsora egy kicsit bekavart...

A Párharc egy kicsit belassította a szervezést, most igyekszünk újra felvenni a fonalat. A helyszín és az időpont már megvan, sőt vendéglista is, akiknek a fele már majdnem meg van hívva. Meghívót még nem kaptak, csak telefonon, de folyamatban van a dolog

- kezdte Péter, menyasszonyától pedig megtudtuk, hogy már az esküvői ruhája is készül.

- A ruhámmal szerencsém volt, mert az egyik nagyon jó barátom menyasszonya szabó-varrónő. Az összes koszorúslány ruhája és az enyém is már meg van tervezve - mesélte Juci, aki nem véletlenül készül ennyire a nagy napra, hiszen közel 250 fő előtt mondják ki a boldogító igent.

Konfliktusokból nem lesz hiány a Párharc második évadában (Fotó: Nagy Zoltán)

Nem fél, ha vitázni kell

A páros között láthatóan óriási az összhang, éppen ezért döntöttek úgy, hogy belevágnak életük egyik nagy kalandjába. Merész döntést hoztak, hiszen a Párharc műsorában a kőkemény bátorságpróbák mellett bizony akadtak konfliktushelyzetek is. Ám mint kiderült, Péterék nagyon jól állták a sarat.

- A műsor előtt aggódtam, hogy van-e olyan, amitől tudok félni. Akár állatoktól, magasságtól, de nem. Nekem a társas kapcsolatoktól van mindig félelmem, kivel és hogyan tudok kijönni. Akár Jucival, akár másokkal. Egyébként egyszer-kétszer volt konfliktus, de ez pár óránál tovább nem tartott. Megbeszéltük, nem volt vele gond - fogalmazott Vesti, akinek menyasszonyáról kiderült, hogy őt egyáltalán nem zavarják a konfliktusok. Sőt, keresi is őket.

Nem egy a világnézetünk és ennek egy kicsit erősebben adtunk hangot. Nem Peti, hanem inkább én. Ha vitatkozni kell, akkor magamat mondanám erősebb karakternek, mert én nem bánom, ha vitatkozni kell. Élvezem ezt, Peti viszont nagyon nem, éppen ezért már két éve nem vitatkoztam egy jót...

- mondta nevetve Juci, május 8-tól pedig kiderül, hogyan teljesítettek a játékban vőlegényével.