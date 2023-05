Ledöbbentek Mischinger Péter vendégei. Ezt tálalta az exatlonos

Ezen a héten is folytatódik a Super TV2 gasztroreality-je, a Hal a tortán. Hétfő este a gladiátorként is tevékenykedő híresség látja vendégül a kis csapatot és bizony nem is akármilyen menüsorra vállalkozott. Mischinger Péter előételként tatárbifszteket tervezett, majd egy Wellington bélszínt álmodott az asztalra. Desszertként pedig egy piskótatekercset kellett készítenie, amit nehezítésként kapott a műsor házigazdájától, Gáspár Beától. Az egykori exatlonos azonban nem érte be ennyivel. Úgy döntött, hogy kibővíti menüsorát néhány sült tücsökkel.

Mischinger Péter gondolt egy merészet (Fotó: Super TV2)

Smaltig Dalma, Görgényi Fruzsina, Sári Évi és ifjabb Richter József az érkezésnél még nem sejtették, hogy egy igazi, gyomrot próbáló kihívás elé néznek. Még akkor sem sejtették, hogy vendéglátójuk valami különlegességgel készül számukra, amikor a lakásba lépve szembesültek azzal, hogy Péter tart néhány nem éppen szokványos háziállatot. Sőt, kimondottan örültek a két kopasz cicának és a két kígyónak, amik Mischinger kedvencei.

A házigazda még az előétel előtt feltálalta az ízeltlábúakból és lárvákból álló nyalánkságot, amivel nem aratott osztatlan sikert.

Így nézett ki a készülő ízeltlábú nasi (Fotó: Super TV2)

– Én szerintem a döbbenettől két-három percig nem is nagyon tudtam megszólalni.

Szóval nekem felfordult a gyomrom… Nem szeretem ezeket!

- reagált Sári Évi. Mindenki meglepetésére olyan vendég is akadt, aki gond nélkül vette az akadályt, vagyis boldogan megkóstolta a rovarcsemegét. Ő pedig nem volt más, mint Smaltig Dalma.

– Ha az ember elvonatkoztat attól, hogy az micsoda, és becsukja a szemét, tényleg olyan, mintha valamilyen tükörtojást vagy rántottát enne - mondta az üzletasszony, miután lenyomott egy falatot. Végül pedig Görgényi Fruzsina is nekidurálta magát és megevett egy szöcskét.

Hogy végül miként sikerült Mischinger Péter vacsorája, az kiderül hétfőn este a SuperTV2 képernyőjén.