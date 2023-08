Zalatnay Cini újra örökbe fogadna

Jelenleg egy kutyával és hat macskával osztja meg otthonát Zalatnay Sarolta és nem bánná, ha tovább bővülne a család. A legendás énekesnőről köztudott, hogy rajong az állatokért, ezért most újabb örökbefogadáson gondolkozik.

Szeretne örökbe fogadni Zalatnay Sarolta

Imádja az állatokat, így nem meglepő módon imádja a fővárosi állatkertet is az énekesnő. Régebben már fogadott is névlegesen örökbe az intézményből állatot és most újra az adoptáláson gondolkozik.

− Persze csak névlegesen, mert már kész állatkert van otthon – árulta el terveit nevetve Zalatnay Cini. − Jelenleg van a vizslám Panka, aki olyan szeleburdi, mint én öregkoromra. Mellette pedig van hat macskák, akikből három migráns, vagyis csak fogták és besétáltak hozzám, itt akartak letelepedni. Egyik éjjel a barátnőm ébresztett, hogy ott ül a rekamén három tenyérnyi cica, na ők Szimba, Bambi és Krampusz. És van még Lili, aki egyébként fiú, ő is csak besétált, mint Széli, a proli, aki szintén csak úgy jött és, ha kipaterolom a kocsiból, megsértődik. És velünk él még Nózi cica, aki egy kedves emlék, hiszen elhunyt barátnőm elárvult macskái közül az egyik. És ugye ne felejtkezzünk el Manóról, a lovamról, aki nemrég nagyon beteg volt, de szerencsére teljesen meggyógyult. Szóval ugye, hogy jöhet egy örökbefogadott jószág?

A fővárosi állatkert nemrég ünnepelte 157. születésnapját. A nagy nap alkalmából felköszöntötte az intézményt, egyben megkérte Hanga Zoltán sajtószóvivőt, ajánljon neki egy örökbefogadásra váró állatot.