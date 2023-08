Gyászol Oroszlán Szonja - Fotóval búcsúzik

Köztudott, hogy Oroszlán Szonja rajong az állatokért. Olyannyira, hogy amikor Amerikában élt, elkezdett állatkórházakban dolgozni. Mert bár mindene a színészet, szeretett volna egy olyan szakmát is megtanulni, ahol ezekkel a csodálatos lényekkel foglakozhat. Így lett lóterapeuta, amit a színházi és filmes munkája mellett, a mai napig hatalmas szenvedéllyel csinál.

Oroszlán Szonja imádja az állatokat-Fotó: Instagram



Gyászol Oroszlán Szonja

A népszerű színésznő a tengerentúlon szokott rá a rendszeres lovaglásra, amit miután hazaköltözött sem hanyagol el. Sőt, itthon is dolgozik lóterapeutaként, kolléganője, Trokán Nóra lovát is gyógyította már. Sőt, Oroszlán Szonjának saját hátasa is van - Dani - aki gazdájánál boldogan és békében töltheti öregkorát. Emellett pedig a szentendrei Árvácska állatmenhelyről örökbe fogadott kedves kutyája: Honey sem szenved semmiben hiányt, nagy összhangban élnek együtt.

Állatimádata miatt nem meglepő, hogy a népszerű színésznő lelkes látogatója a fővárosi állatkertnek is. Pontosabban nem csak látogatja, de patronálja is az intézményt, már több állatot is névlegesen örökbefogadott. Nemrég oroszlánja mellé új családtagokat választott Oroszlán Szonja. Az állatkert iránti elkötelezettsége bizonyítékaként örökbe fogadta Lajost - az emut - és Dezsőt, a galléros páviánt.

Micsoda család! A legkülönlegesebb: Basil – nomen est omen - , a fenséges hímoroszlán, aki mellé most örökbe fogadtam Lajost - az emut - és Dezsőt, a galléros páviánt. Mindenki imádja az oroszlánokat, hiszen gyönyörűek! De a többi, kevésbé népszerű állatnak is szüksége van gondoskodásra.

– indokolta akkor választását a színésznő.

Most pedig színésztársa, Németh Kristóf örökbefogadott tigrisétől, a tegnap elhunyt Nivá-tól búcsúzik Oroszlán Szonja, aki neki is nagy kedvence volt.