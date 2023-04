Elképesztő összefogás! Curtis és Marics Peti világbajnok vízilabdázónk beteg kislányának segít – Videó

Curtis az elmúlt években több jótékonysági ügy mellé odaállt, teljes mellszélességgel. Lépett már fel jótékonysági, adománygyűjtő koncerten és az Újpest öregfiúk csapatával is többször segített olyanokon, akiknek szüksége van rá.

Óvádi László hívására Curtis és Marics Peti együtt segít Fotó: Facebook



Curtis és Marics Peti együtt segít

Az újpesti rapper és zenész barátja, Marics Peti régebb óta fociznak együtt az Újpest öregfiúk csapatában. Curtis már többször bebizonyította, hogy helyén van a szíve, de a ValMar énekese is szokott jótékonykodni. Most pedig együtt lépnek pályára, hogy Drávucz Rita ritka genetikai rendellenességgel született kislányának segítsenek. Curtis jóbarátja, a meccs főszervezője, Óvádi László fejében született meg a jótékonysági meccs ötlete és mindenki, első szóra igent mondott.

„Vannak olyan emberek, akikhez bármikor tudok fordulni, ha segíteni kell – írta Facebook oldalán a szervező. – Az elsők között vannak mindig Curtis és Várkonyi Attila is. Ha valahol együtt vagyunk, mindig megy a zrika, hisz köztudott rólunk, Curtis Atti és én Újpest, Várkonyi Atti pedig Ferencváros szurkoló. Hát így jött létre a program egyik mérkőzése: Curtis és barátai - DJ Dominique és barátai küzdenek meg egymással a jó ügy érdekében most vasárnap."

Marics Petiék jótékonysági csapatának edzésére ellátogatott Flóra Fotó: Facebook

A rapper csapatában többek közt Marics Peti és Kabát Peti játszanak, újpesti legendás labdarúgókkal. A felkészülést már meg is kezdték, meg is látogatta őket Drávucz Rita és Flóra.

Ez természetes, hogy rögtön igent mondtunk, amióta én is édesapa vagyok, különösen érzékeny vagyok erre

– mondta Curtis. – Én nem tudtam a találkozón ott lenni, mert az ikonnal, Horváth Charlie-val forgatunk videóklipet. De nagyon-nagyon készülünk, és gyertek el vasárnap minél többen, mindenkit várunk szeretettel!





Világbajnok vízilabdázó kislányának szeretnének segíteni

A korábbi válogatott, Drávucz Rita élete az élsport befejezésével is csupa küzdelem, férjével mindent megtesznek, hogy kislányuk teljes életet éljen. Flóra kétoldali dongalábbal jött a világra, az első három hónapban hét gipszet kapott, valamint Achilles-ín-műtétje is volt. Az izmok nem fejlődtek rendesen, az idegek vezetési sebességével is gond van, emiatt folyamatos segítségre, ellátásra szorul, CMT-t, azaz a Charcot-Marie-Tooth rendellenességet állapítottak meg nála.

– Végtelenül hálás vagyok mindenkinek, aki segít, és felemelő, ahogy Óvádi Laci és Curtisék megszervezték ezt a meccset – mondta Drávucz Rita. – Flórának egy komplex nem elérhető rekonstrukciós ortopédiai műtétre van szüksége ahhoz, hogy erősen deformált lábai ismét megfelelő helyzetbe kerüljenek, talpai lekerüljenek a földre és fájdalom nélkül, akár a segédeszköz elhagyásával, stabilan tudjon sétálni. A műtét ára átszámítva 61 millió forint. Alapítványunkkal célul tűztük ki, hogy megismertessük ezt a genetikai rendellenességet, továbbá Flórának és társainak segítséget nyújtsunk. Hiszünk a csodákban, szeretnénk bebizonyítani, hogy egy támogató közösség nagy dolgokra képes.