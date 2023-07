Keményen beszólt Majkának a ValMar sztárja

Mint arról már írt a Bors: tele van meglepetésekkel a Forbes magazin jubileumi, tizedik celeblistája, ami a pénztermelő képesség alapján rangsorolja a hazai sztárokat. Bár az nem sokakat lepett meg, ahogy tavaly, úgy idén is Majkáé lett az első hely, de berobbantak a ValMar fiúk, először kaptak helyet a listán, az előkelő 13. pozíció lett az övék. A srácok büszkék is helyezésükre, így amikor az ózdi rapper Insta-oldalán világgá kiabálta győzelmét, Valkusz Milán nem ment elé mellette szó nélkül.

Beszólt Majkának a ValMar sztárja (Fotó: Facebook / ValMar)

Valkusz Milán beszólt Majkának

Idén is Majka került a Forbes lista első helyére, ő a legértékesebb magyar celeb. Teltházas koncerteket ad, műsort vezet, gyakran szerepel az újságok hasábjain. Ha ő reklámoz valamit, annak van értéke, hisznek neki, bíznak benne az emberek. De természetesen a listából nem maradhattak ki a ValMar srácok sem, akik az elmúlt évben üstökösként robbantak be, nem csak a tinilányok életébe, de a köztudatba is. Alig van már valaki, aki ne tudná, ki Marics Peti és Valkusz Milán. Főleg, amióta heteken keresztül minden vasárnap láthatók voltak a TV2 Sztárban Sztár műsorában. Peti ítészként kapott szerepet, Miló pedig versenyzőként egészen a döntőig menetelt. Azóta még inkább a csapból is ők folynak, teltházas parkos buli után végig turnézzák az országot és reklámarcok is lettek. Ezek után nem volt kérdés, hogy helyük lesz a listán, a kérdés csak az volt, milyen helyezést szereznek. Végül hatalmas örömükre egészen a 13. helyig futottak.

Szóval Majka győzelmét hirdető Insta-posztja mellett nem tudtak szó nélkül elmenni.

Kapaszkodj meg papa, mert jövőre a valmar megrengeti a dobogót

– írta kommentben Valkusz Milán.

Majka fia a ValMarért rajong

Egyébként az ózdi sztár bírja Petiéket, tehetségesnek tartja őket. Így amikor fiai arra kérték, hogy vigye őket el ValMar koncertre, szó nélkül teljesítette kérésüket. Sőt még egy videót is posztolt Olivérről, ahogy a srácok Magyarok című dalára tombolt a backstage-ben.