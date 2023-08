Nem őszinte a palota mosolya: Meghan Marle hivatalosan is visszatért

A világ egyik legmegosztóbb személye tagadhatatlanul Meghan Markle. Míg egyesek szerint egy igazi reformer és szabadságharcos, sokan azon a véleményen vannak, hogy minden bajt ő hozott Harry herceg fejére. Köztudomású, hogy bár a fiatalabbik herceg nagyon nehezen viselte édesanyja halálát, nagyon jó kapcsolatot ápolt Vilmossal és Katalinnal, így pedig a palotával is jó volt a viszonya. Amióta azonban megismerkedett Meghan Markle-lel, minden megváltozott, és egy csapásra a palota legkellemetlenebb személyeivé váltak.

Meghan Markle nem bírta sokáig a visszavonult életet, máris visszatér

A nagy függetlenedés óta nehezen indul be Meghan Markle karrierje. Férje vagyonának köszönhetően egy hatalmas villában lakhat Kalifornia legelőkelőbb környékén, saját sikerei azonban csak nem jönnek. Ismeretes, hogy mindig azt hangoztatta, hogy ismét színésznő szeretne lenne, noha egyetlen sikerfilmben sem szerepelt, és a palotától való függetlenedés után sem kapott semmilyen moziszerepet.

Meghan azonban - mielőtt hercegné lett volna - nagy hangsúlyt fektetett a tartalomkészítésre. Szeretett ugyanis blogot vezetni és jelen lenni a szociális médián. Az angol palotához való csatlakozás idején ezzel fel kellett hagynia, és azután sem tért vissza ehhez a szerelméhez, amikor vissza költözött Amerikába.

Ismeretes, hogy Meghan nagyon szereti az Instagramot, az önálló instázással azonban hamar le kellett állnia, ugyanis egy héttel első gyermekük születése előtt Harry egy közös fiókot indított SussexRoyal néven. Egy nap alatt egymillió követőjük lett, ugyanakkor a szakítás után megszüntették a fiókot - szúrta ki a Mirror. Most azonban Meghan hivatalosan is visszatér az Insta világára. Korábban azért nem tehette meg, mert szerződésben állt a Spotifyjal, most viszont, hogy a szerződésnek annyi, visszatérhet. Már bejelentette, hogy Meghan nevű oldala újra aktiválódik, az első poszt azonban még várat magára. A rajongók pedig nagyon várják!