Ennyi volt: kiutálták a sztárok Harry herceget és Meghan Markle-t Hollywoodból

Nagyon senkit sem kell arra emlékeztetni, hogy a hercegi páros, mely elvileg a brit sajtó elől menekül az Egyesült Államokba szinte mást sem tesz az odaköltözés óta, mint a médiában haknizik. Harryék kezdetben rengeteg A-listás barátra tettek szert a brit királyi családból való „bátor” kitörésük, na meg persze Meghan Markle színésznői múltja miatt.

A nem olyan rég még ünnepelt páros mára nemkívánatos személyek lettek Hollywoodban Fotó: YouTube

A folyamatos médiában való szereplés és mások szennyesének a kiteregetése miatt mára azonban odáig jutott a nem is olyan rég még ünnepelt páros, hogy bizony a sztároknak elegük lett belőlük, és ha tehetik, nem lépnek velük semmilyen kapcsolatba. Az ide vezető okokról pedig a brit tehetségkutatóból is ismert zsűritag, Piers Morgan felesége, Celia Walden nyilatkozott a külföldi sajtónak.

Elnyerték a „nemkívánatos” pecsétet

Walden szerint nyilvánvaló, hogy a folyamatos figyelemre vágyó Harry herceg és Meghan Markle sok barátot vesztett az utóbbi időben, ennek oka, hogy sokan úgy vélik: Harryék a gyors pénzszerzés érdekében hajlamosak kiadni ismerőseik titkait. Éppen ezért tavaly óta jóformán semmilyen meghívást sem kaptak Harryék a celebektől, ami egy névtelen forrás szerint egyértelműen annak a jele, hogy Hollywood kiutálta őket.

Walden ezt megerősítve azt mondta, hogy a 41 éves Markle és a 38 éves Harry szinte már hírhedtnek számít bizonyos körökben, mert mások privát információit is gond nélkül kifecsegik.

Féltik titkaikat a hollywoodi sztárok a házaspártól

E hírességek hátrálása akkor vette látványos kezdetét, amikor Harry Tartalék című könyvében számos kellemetlen dolgot elárult a celeb ismerőseiről, például azt, hogy a Jóbarátok sztárjánál, Courteney Coxnál hallucinogén gombával készült sütiből falatozott. Nem csoda, hogy ezt követően olyan hírességek kezdték el mellőzni a házaspárt, mint Rob Lowe és Steven Spielberg.

A legnagyobb gyomrost azonban egyértelműen David és Victoria Beckham kihátrálása jelentette Harryéknek, ugyanis a házaspár régi barátságot ápolt a hercegi párral. Az egykori focista és felesége még Meghanék 2018-as esküvőjén is részt vett, valamint feltétlen támogatásukról biztosították őket. Ám amióta a folyamatos haknizó hercegi pár azzal vádolta Victoriát és Davidet, hogy privát információkat adtak tovább, Beckhamék szóba sem állnak velük.

Walden szerint az emberi tényező mellett – miután Hollywoodban is a pénz diktál – az is lényeges szempont, hogy a művészi körökben mozgók közül senki sem akarja, hogy a Harryékhez fűződő viszonyuk miatt Katalin hercegné vagy Vilmos herceg mellőzzön egy hollywoodi sztár számára nagy jelentőséggel bíró színdarabot vagy filmet, hiszen az óriási károkat tudna okozni – írja a New York Post.