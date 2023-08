Nagy elhatározásra jutott Kulcsár Edina: így fog ismét szupermodellé fogyni

Végre elérkezett az én időm! Rengeteg pozitív visszajelzést kaptam az alakommal kapcsolatban, de ettől függetlenül tudom és látom is, hogy tennem kell azért, hogy fittebb legyek. Világ életemben edzettem és most Fodor Rékának köszönhetően azt is megtudtam (így a 3. babám születése után), hogy szoptatós kismamaként sem kell lemondanom a mozgásról