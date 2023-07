Testhezálló ruhában mutatta meg és viseli büszkén pluszkilóit Kulcsár Edina - fotó

Az önelfogadás mindig könnyebb, ha az ember külső pozitív visszajelzéseket is kap. Sok szempontból egy nagyon káros helynek találom a közösségi platformokat. Elég sok rossz dolog felírható a számlájára, viszont ugyanannyi jó is. Csak rajtunk áll, hogy melyik oldalra helyezzük a nagyobb fókuszt. Én a pozitív oldalát választottam már évekkel ezelőtt is, és az alakommal kapcsolatban is erre támaszkodom most