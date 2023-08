Kiderült, hogy Rácz-Gyuricza Dóra mit szeret a legjobban a férjében

Rácz-Gyuricza Dóra és Rácz Jenő augusztus elején ünnepelték a második házassági évfordulójukat, szerelmükből pedig már egy kislányuk is született. A házaspár világa azóta is a kis Kamilla körül forog, gyermekük cukiságával egyszerűen nem tudnak betelni, ezt pedig követőikkel is gyakran megosztják.

Megható sorokkal jellemezte férjét a sztármami Fotó: hot! magazin

Emellett azt is fontosnak tarják, hogy ne csak szülőként, hanem szerelmespárkánt is tekintsenek egymásra, Rácz-Gyuricza Dóra a minap tartott egy gyors kérdezz-feleleket az Instagram-oldalán, melynek alkalmával elmesélte, hogy mit szeret a legjobban férjében.

Nehéz eldönteni. Imádom, hogy milyen apja a kislányomnak. Szeretem a humorát, az erejét (lelkit és fizikait egyaránt), a határozottságát, hogy igényes, mindig tiszta, jó illata van és jól öltözködik

– írta kérdésre válaszolva a korlátozott ideig elérhető sztorijában a sztármami.