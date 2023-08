Gyuricza Dóri őszinte vallomása: "Az anyaság mocskos nehéz"

Ha szóba kerül az Instagram, általában mindenkinek az ugrik be először róla, hogy az a platform, ahol az emberek hibátlanok, az életük pedig tökéletes és minden pillanatban átjárja őket a boldogság. Szerencsére egyre többen vannak, akik nem hajlandók hamis illúziókat terjeszteni és időnként megmutatják a keserű valóságot is. Ezt a tábort erősíti Gyuricza Dóri is, aki szívesen osztja meg napjait a követőivel és nem rejti véka alá a véleményét, ha megkérdezik őt bizonyos dolgokról.

Fotó: Bors

Kegyetlenül őszinte

A sztárséf felesége tavaly áprilisban hozta világra első gyermekét. Dóri szívesen beszél az anyaság szépségeiről, de minden további nélkül fejtegeti az árnyoldalait is. Merthogy egy szülő életében vannak napok, amikor azt érzi, összecsapnak a feje felett a hullámok. Dórit az egyik követője arról kérdezte, milyen érzés anyának lenni, amire ő kendőzetlen őszinteséggel felelt.

Én imádok anyuka lenni, valahogy egy általános büszkeséggel tölt el, hogy én lehetek Kamilla anyukája. Persze mocskos nehéz és minden komfortzónádból megfog és ledob egy tornádóba, de aztán mégiscsak büszkén fekszem le esténként!

– írta a csinos anyuka.

Fotó: Instagram

Egy következő Instagram-sztoriban pedig már a konditeremből jelentkezett és a futópadon, levegőért kapkodva reagált arra az üzenetre, melyben a rajongója ezt írta:

Igaz nem kérdés, de nagyon csodállak, hogy anyaként így helyt tudsz állni

Egészen biztosak vagyunk abban, hogy a válaszával kivétel nélkül minden édesanya egyetért.

Nagyon sok ilyen kedves üzenet jött és nagyon szeretlek titeket! Higgyétek el, hogy néha én is úgy érzem magam, mint egy lehugyozott sós kifli…

– érzékeltette tűpontosan és viccesen Gyuricza Dóri.