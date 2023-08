Gyászol Kamill királyné: elvesztette szerelmét

Gyászba borult Kamilla brit királyné szíve: a közelmúltban elhunyt ugyanis első szerelme, Kevin Burke. A pár még 1965-ben találkozott, és hamar egymásba is szerettek. Bár kapcsolatuk nem tartott sokáig, és házasság sem lett belőle, mindketten nyitott szívvel és mosollyal az arcukon emlékeztek vissza az eltöltött időre, és így aligha kétséges, hogy a királynét megrendítette egykori párja halálhíre.

Kamilla királyné első szerelme 77 éves volt. A későbbi uralkodóné és a férfi még a hatvanas években találkoztak Fotó: AFP

Kevin Burke később eképp jellemezte kapcsolatukat, illetve a későbbi királynét: "Ez volt a legjobb móka a életemben, ő volt a legjobb partnerem, akire valaha is vágyhattam volna.

Kamilla roppant népszerű volt, és noha nem volt egy klasszikus szépség, csinos volt és szexi.

Abban a évben Kamilla mellett maradtam. Azt hiszem, szerelmesek voltunk, de aztán dobott engem. Hogy miért? Nos, a rövid válasz egy Londonban tartott bál volt" – idézte fel egykori szerelmüket a férfi jóval később.

Kamilla egyébként néhány évvel később, 1971-ben már megismerkedett jelenlegi férjével, Károllyal – emlékeztet a Mirror.

Mindig is jó kapcsolatot ápolt exeivel

Kamilla egyébként köztudottan jóban maradt volt párjaival. Korábbi férje, Andrew Parker Bowles még III. Károly koronázására is kapott meghívót. Noha többen ezt furcsállták, és attól tartottak, hogy a zsiványként jellemzett, és bizony nem mindig az elvártak szerint viselkedő Bowles majd valami botrányt kavar, de visszafogta magát. Mindez alighanem annak köszönhető, hogy nem csak Kamillával ápol jó viszonyt, de hosszú ideje a nő jelenlegi férjével, Károllyal is – olyannyira, hogy Károly és Kamilla esküvőjén is jelen volt.