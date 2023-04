Volt férjét is meghívták Kamilla királynő koronázására, jelenléte igencsak kínos lehet

Úgy tűnik, csak nem akarnak simán menni a dolgok III. Károly koronázása körül – legalábbis külső szemlélők számára így tűnhet. És itt nem csak Harry herceg és Meghan Markle "ott lesznek, nem lesznek ott" huzavonájára gondolhatunk, vagy arra, hogy a néhai II. Erzsébet egykori koszorúslánya lemaradt a meghívottak listájáról, de arra is, hogy bizony azok közt is akad egy-két furcsa név, akiknek vitte a postás a meghívót. Közéjük tartozik Kamilla királyné volt férje is.

Károly jóval kevesebb embert hívott meg a koronázásra, mint azt sokan remélték. Mint magyarázta: kevésbé arisztokratikus eseményt szeretne Fotó: AFP

Ráadásul nem csak ott lesz a koronázáson Andrew Parker Bowles, aki több, mint két évtizeden át, 1972-től 1995-ig volt Kamilla férje, de három unokája, Freddy, Gus és Louis szerepet is kap a ceremónia során – írja a Mirror. Bowles-t egyébként a legtöbben zsiványként jellemzik, aki ugyan jóban van a mai napig Kamillával, sőt, Károllyal is – olyannyira, hogy minkét esküvőjén jelen volt –, de bármikor előfordulhat, hogy nem az elvártak szerint viselkedik.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy Andrew-t nem csak Kamillához fűzték gyengéd szálak a múltban, de Anna brit királyi hercegnőhöz is, igaz, az ő viszonyuk jóval rövidebb ideig tartott.