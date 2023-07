Pozitívan látja jövőjét Fekete Dávid, már tervezi is a fiaival a programokat

Kezdetét vette az a három napos tárgyalási sorozat, ahol Fekete Dávid ügyében a Győri Járásbíróságon meghallgatják a tanúkat és megvizsgálják az általuk benyújtott bizonyítékokat, amiket már a nyomozás során a rendőrségnek is odaadtak. Így az ügymenetben először van lehetősége a bíróságnak és az ügyvédeknek, hogy kérdezzenek a feljelentőktől. Az egykori megasztáros és jogi képviselője emellett a napokban kérvényezte a bíróságot, hogy szüntesse meg a házi őrizetet és a bűnügyi felügyeletet. Hiszen Dávid rendezett családi háttere, felelősségteljes apai szerepe, és a biztos, állandó munkája alapján nem látják értelmét a további kényszerintézkedéseknek.

Bár még ez ügyben csak két nap múlva hirdetnek ítéletet, Dávid és ügyvédje bizakodva tekintenek a hosszú napok elé.

Türelemmel és csendben hallgatta végig az első tanú beszámolóját az egykori megasztáros (Fotó: Bánkúti Sándor)

Így látja az ügyvéd a jelenlegi helyzetet

Dr. Kaposi Gergely lapunknak elmondta, hogy magabiztosan, és körültekintéssel készültek ezekre a napokra. Így joggal bizakodhatnak a lehető legjobb végkifejletben.

− A várakozásainknak megfelelően alakult a feljelentőnek a kihallgatása. Mert mi az igazsággal védekezünk, ezért pontosan erre számítottunk. Előadtuk a kérelmünket, nyilván csak a Győri Járásbíróságnak van joga és lehetősége dönteni ezzel kapcsolatban. Természetesen bízunk abban, hogy 26 hónapnyi kényszerintézkedés után csütörtökön vége lehet – mondta tárgyilagosan az első tárgyalási nap után Fekete Dávid ügyvédje.

Dr. Kaposi Gergely bízik benne, hogy a harmadik nap után eltörlik az intézkedéseket Dáviddal szemben (Fotó: Bánkúti Sándor)

Dávid már fejben tervezi a programokat ikerfiaival

A tárgyalás szünetében Dávid is nyilatkozott arról, hogy ő miként éli meg ezeket a pillanatokat, mit tervez a közeljövőben. Az énekes derülátón fogalmazott és bízik benne, hogy a meghallgatások, valamint a bizonyítékok bemutatása után több időt tölthet majd ikerfiaival.

Ha úgy dönt a tisztelt bíróság, hogy szabadlábon védekezhetek, akkor az első utam a kisfiaimhoz vezet majd. Biztos elmegyek velük a játszótérre, játszóházba, sétálni a szabadba, olyan helyre, ahol végre együtt lehet apa és a fiai. Ezt a pillanatot várom a legjobban. Csak azt szeretném, hogy egy pozitív döntés szülessen és mehessek a kisfiaimhoz

– kezdte a Borsnak.

− De bármi is történik, jövő héten kedden és szerdán már elkezdjük a videóklipem is forgatni, Szabad-e sírni a tegnap után lesz a címe. Nagyon reméljük, hogy egy nagyon jó dallal és klippel térhetek vissza a zenei pályára. Igyekszünk mindent beleadni, és meghálálni az elmúlt idők támogatását és szeretét – zárta rövidre a beszélgetést Dávid, aki sietett is vissza a tárgyalóterembe.