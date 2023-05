Elárulta az ügyvéd: erre készül Fekete Dávid

Fekete Dávid még februárban jelentette be és kért engedélyt is a bíróságtól, hogy Dunaújvárosba mehessen, ahol visszatér az énekléshez. A házi őrizetben lévő férfi, így lehetőséget kapott, hogy újrakezdje régi karrierjét, és felénekeljen egy új dalt, sőt még videoklipet is szeretne forgatni a dalhoz.

Fotó: Nagy Gábor

Nemrég az énekes a közösségi oldalán is mutatott egy képet, ahol láthatóan egy stúdióban teljes átéléssel dolgozik. A kommentelőknek sem kellett több, rengetegen támogatják az énekest, és türelmetlenül várják, hogy visszatérjen a kedvencük.

A Bors munkatársa megkereste Dr. Kaposi Gergelyt, Fekete Dávid ügyvédjét, aki megerősítette, hogy visszatért Dávid az énekléshez.

Igen, az ügyfelem egy Dunaújváros székhelyű cégnél dolgozik, kedden és szerdán a városban, a többi napon pedig home officeban. A vállalkozás marketing célból együtt dolgozik egy zenei stúdióval is, ahol Dávid lehetőséget kapott, hogy felvegye a dalt. Így munkaidőben tudták megoldani, mint a cég munkavállalója

– tájékoztatott kérdésünkre az ügyvéd, aki azt is megemlítette, hogy Dávid szeretne később egy videoklipet is forgatni a zenéhez.

– Egyelőre nem tudok semmi konkrétumot a forgatással kapcsolatban mondani. Egy biztos, hogy szükség esetén jelezzük és engedélyt is kérünk a bíróságtól, hogy Dávid tudjon dolgozni a képi világon – mondta Dr. Kaposi Gergely.

Egyre több a támogatója, és a pozitív visszajelzés

Fekete Dávidot sokáig a közvélemény elítélte, és már az ítélet előtt bűnösnek kiálltották ki. Azonban az énekesnek lassan kezd átfordulni a megítélése.

– Dávidnak szilárd, régi elhatározása volt, hogy visszatérjen az énekléshez. Ezzel reméli, hogy visszatudja nyerni azt a bizalmat, amit anno kapott. Aki követi a közösségi oldalakon láthatja, nagyon sokan biztatják és támogatják, akárcsak a munkahelye – zárta gondolatait Dávid ügyvédje.