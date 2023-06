Váratlan fordulat állhat be Fekete Dávid ügyében

Közel három éve tart az a per, amiben Fekete Dávidot 322 millió forintos csalással vádolják. Ez idő alatt az egykori megasztáros 14 hónapig előzetes letartóztatásban volt, jelenleg pedig győri otthonában tölti házi őrizetét. A vád szerint az énekes rendszeres haszonszerzésre törekedve 2017 nyara és 2021. március 2. között több alkalommal követett el vagyon elleni és egy esetben közbizalom elleni bűncselekményt. Dávid az ügymenet alatt fenntartja ártatlanságát. Legutóbb februárban állt bíróság elé és hosszú vallomásban fogalmazta meg, hogy a vád szerinti összeg nem valós és sokkal kevesebb az a pénz, amit ismerősei befektettek.

– Ha maradtak elszámolatlan tételek, ezekért felelősséget vállalok. Senkit, soha előre megfontolt szándékból nem károsítottam meg. Az egykori üzleti partnerek olyan összegeket rögzítettek, melyek kamatos kamattal terheltek. A tartozásukat már megkapták, a hasznukat akarták maximalizálni – mondta vallomásában az énekes, aki szerint mindenki, aki megismerte, az rengeteget profitált belőle.

Bízik benne, hogy feloldják a házi őrizetet Fotó: Csapó Balázs

Tanúkat hallgatnak meg, bizonyítékokat vizsgálnak meg

Legutóbb négy napon át hallgatták meg Fekete Dávidot, jövő héten ismét egy hosszabb, de csak 3 napos tárgyalási időt határoztak meg a győri bíróságon. Dr. Kaposi Gergely, az énekes jogi képviselője elmondta a Borsnak, hogy mire számítanak ügyfelével az ítélkezési szünet előtti tárgyaláson.

Rövidtávú célunk az, hogy a házi őrizet feltételeit módosítsák. Ügyfelem már 12 hónapja van bűnügyi felügyeletben, de véleményem szerint nincs már oka annak, hogy ezt fenntartsák. Jövő héten három napig a feljelentőket hallgatják meg, bizonyítékokat vizsgál meg a tisztelt bíróság, és igyekszik az ellentmondásokat tisztázni. Utána ítélkezési szünet lesz, így legközelebb csak ősztől folytatódhat az ügy

– árulta el Fekete Dávid jogi képviselője.

A legközelebbi tárgyalást követően akár arra is esély van, hogy az énekes házi őrizetét feloldják. Így lehetősége lenne szabadtéri programokon is részt venni iker fiaival együtt.

További tervei megvalósításában is nagy előre lépés lehet a jövő heti tárgyalás. Fotó: Nagy Gábor

Munka miatt elhagyhatja otthonát

Az egykori megasztáros az év elején engedélyt kapott a bíróságtól, hogy korlátozottan, de munkahelyére bejárhasson. Itt ráadásul arra is lehetőséget kapott, hogy újra felélessze zenei karrierjét, hiszen stúdiófelvételeket is készíthetett.

– Igen, az ügyfelem egy Dunaújváros székhelyű cégnél dolgozik, kedden és szerdán a városban, a többi napon pedig home office-ban. A vállalkozás marketingcélból együtt dolgozik egy zenei stúdióval is, ahol Dávid lehetőséget kapott, hogy felvegye a dalt. Így munkaidőben tudták megoldani a felvételt, mint a cég munkavállalója – mondta korábban az ügyvéd, aki hozzátette, hogy Dávid később szeretne egy videóklipet is forgatni új dalához. A jövő heti döntés után még nagyobb esélye, hogy ez a terve is megvalósulhasson.