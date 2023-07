Két születésnapot is ünnepel idén VV Anett

Már közel egy éve annak, hogy Béres Anett részt vett azon a bizonyos rosszul végződő teaszeánszon. Mivel a tavalyi nyarat a kórházi szobájában kellett töltenie, így idén igyekszik minden percét kiélvezni a jó időnek és a napsütésnek.

– Konkrét terveim nincsenek a nyárra. Egyet biztosan mondhatok, külföldre nem megyek! Szeretném kihasználni itthon a nyarat, hiszen olyan rövid ideig tart. Nemrég a Balatonon tölthettem egy kis időt, végre napozhattam is. Azon viccelődtünk a barátaimmal, hogy mennyire fehér a bőröm – kezdte Anett mosolyogva, aki azt is hozzátette, hogy a spontaneitás nagy szerepet fog játszani az idei strandszezonban. Azt is elmondta, a Balaton Soundon is járt. Annyi bizonyos: idén nyáron odafigyelve fog szórakozni. Természetesen a legfontosabb számára, hogy még kímélje magát.

– Nem emelhetek, arra fokozottan vigyázok, valamint hordom a fűzőt is – mesélte Anett.

Két születésnapot is fog ünnepelni júliusban

Anett azt is elárulta, hogy a nyár, azon belül is a július a kedvence, ráadásként a születésnapja is ebben a hónapban van.

Szeretem a júliust, nemcsak a születésnapom miatt, de a meleg miatt. Nem szeretem a hideget, ez az a klíma, ami nekem való.

Idén két születésnapot is ünneplek, az egyiket a tavaly történtek után. Aznap, 11-én még templomba is elmegyek, hogy megünnepeljem az első szülinapomat. Bár nem vagyok templomba járós, de úgy érzem, ezen a napon meg kell tennem. Majd egy héttel később pedig az igazit is megünneplem.

Családdal, barátokkal, de csak csendesen, már nem vágyom nagy felhajtásra – mesélte jókedvűen Anett.