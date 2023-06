Így változott meg Sáfrány Emese élete a szakítása óta

Május elején jelentette be Sáfrány Emese, hogy szakított a TNT zenészével, Intivel, azaz Zuber Krisztiánnal. Akkor a Borsnak árulta el: békés volt az elválásuk. Most bár egyedülálló anyukaként kezdi meg a nyarat, de nem szomorkodik, sőt, a Ripostnak elmondta: törekszik arra, hogy minden élethelyzetet derűsen lásson.

Emese elégedett, és pozitívan tekint az életére Fotó: Szabolcs László

„Igyekszem pozitív lenni, ezért fejlesztem magam. Úgy hiszem nem csak a testet, de a belsőt, a szellemet is kell edzeni, erősíteni.

– kezdte a Ripostnak Emese, aki nem csak önmaga, de kisfia, Nolen miatt is lényegesnek tartja a stabil mentális erőlétet.

"Nem csak magam miatt csinálom, hiszen van egy kétéves fiam, akire gondolnom kell. Szeretném ha azt látná, hogy az anyukája erősen, tettre készen ugrik neki egy-egy problémának és nem elkeseredetten a sarokban ücsörög. Úgy vélem jobbnak és tudatosabbnak kell lennünk” – mesélt a jelenlegi érzéseiről az anyuka.

Elégedett jelenlegi életével

Emese arról is beszámolt, hogy az új életszemléletével és az önfejlesztési folyamat közben, hogyan változott meg az élete.

Manapság a negatív történésekben is mindig azt keresem, hogy mit tanulhatok belőle. Nem okolok senkit...Kijelenthetem jelenleg elégedett vagyok az életemmel, semmin nem változtatnék.

Most egyébként egy nagyon izgalmas időszak vár rám a munkában, és a vállalkozásom életében is. Szervezem a légtorna tábort is, ahova persze Nolen is elkísér majd. Nagyon élvezi, hogy 30 lány veszi körül és már most incselkedik velük” – mondta mosolyogva Emese, aki a nyárra a munkán kívül, pihenést is tervez. Hogy a pihenésre fián kívül van-e valaki, aki szívesen elkísérné, azt nem lehet tudni.

Higgadtan, dráma nélkül szakítottak Intivel

Május elején maga Emese nyilatkozott arról, hogy Zuber Krisztiánnal azaz Intivel szakítottak. Szűkszavúan ugyan, de akkor elmondta, kettejük személyisége túlságosan eltérő és az ebből eredő konfliktusokat nem tudták áthidalni.

– Nagyon különbözőek vagyunk, és nem mindennapi szituációban találtunk egymásra. Pont olyan nehéz időszaka volt mindkettőnknek, amiben tudtuk egymást támogatni, és átsegíteni a nehézségeken. Mindvégig egymás támaszai voltunk. Talán Inti nevében is mondhatom, életünk végéig hálásak leszünk egymásnak – szögezte le Sáfrány Emese.