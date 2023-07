Bikinire vetkőzött Vajna Timi, megvillantotta hatalmas keblét – Fotó

Fájdalmas kudarcok sorozatán ment keresztül az elmúlt években Vajna Tímea, amióta elhatározta, hogy szeretné egy kisbabával teljessé tenni az életét. Másra nem is vágyik már, csupán egy édes csöppségre.

Vajna Tímea / Fotó: hot! magazin

Az óra azonban folyamatosan ketyeg, Tímea ugyanis idén betölti a 41. életévét. Tavaly év végén majdnem megvalósult az, amiben addig csak reménykedett: sikerült teherbe esnie. Ám sajnos decemberben, hét és fél hetesen elveszítette a babáját.

A gyermekéért folytatott küzdelem során is fontos, hogy Timi kipihent legyen és jól érezze magát a bőrében. Ennek megfelelően egy medence mellett pihente ki a fáradalmait, ahol meg is örökítette bikinis bomba testét. Ráadásul a hormonkezelés egyik kellemes mellékhatására is felhívta a figyelmet…

- Az egyetlen „jó mellékhatás” az IVF és a hormonstimulációknak 🤪 mell..ékhatás – írta viccesen Vajna Tímea szexi fotójához.

„Wow! Nagyon szépek és formásak! Mondjuk ha negyed ekkorák lennének, akkor is nagyon vonzó és gyönyörű nőnek tartanálak” – írta Timi egyik rajongója.

„Gyönyörű vagy Timi” - tette hozzá egy másik hozzászóló.