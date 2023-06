Elképesztő fotók! Vajna Tímea a Terminátor birtokáról jelentkezett be

Andy Vajna halála után teljesen összetört özvegye, Vajna Tímea, akit akkor Arnold Schwarzenegger is igyekezett vigasztalni. A világsztár és Timi azóta is tartják a kapcsolatot, sőt pár napja együtt is töltöttek egy napot a színész birtokán, amelyről az üzletasszony követőinek is mutatott pár képet.

Különleges apropó

Vajna Tímeát elsők között mutatta be párjaként Andy Vajna Arnold Schwarzeneggernek. A Terminátor és a legendás producer barátsága évtizedek óta tartott már akkor, így amikor 2013-ban az üzletember feleségül vette Antonio Banderas birtokán kedvesét, más világsztárok mellett Swarzi is részt vett. Később Hollywoodban és Budapesten is találkoztak, sőt a világhírű színész Andy Vajna temetésén is tiszteletét tette és beszédet is mondott. Az összetört özvegynek próbált segíteni enyhíteni a gyászt, rengeteget beszélgetettek, vigasztalta őt szavaival.

Vajna Tímea már hosszú ideje Amerikában él és egy különleges apropó miatt meglátogatta Arnoldot hatalmas birtokán. Nemrég debütált ugyanis a Netflixen a Terminátorról szóló dokumentumfilm, amiben köszönetet mond Andy Vajnának is a színész.

Az influenszer együtt vacsorázott a filmsztárral, majd megnézte annak állatfarmját: Whiskey a póniló, Lulu a szamár és Schnelly a törpemalac számos kutya mellett.

"Köszönöm a vacsorát, és nagyon örültem, hogy találkozhattam Whiskey-vel, Luluval és Schnelly-vel is"

– írta a lapozgatós poszthoz Timi, melyet már rengetegen lájkoltak és kommenteltek is.