Alekosz visszavág, durván kiosztotta Dombóvári Istvánt

A görög éppen csendesen áldozott Mihály arkangyal (többek között a testépítők védőszentje) oltárán, amikor hírét vette, hogy a Gyertek át! című műsorban Dombovári István és Musimbe Dávid Dennis úgy döntöttek, hogy egy feladat kapcsán páros lábbal szálnak bele. A játék a jól ismert Ki vagyok én? volt, vagyis István maga elé tartotta az Alekosz arcát ábrázoló papírmasét, Dennis pedig megpróbálta őt rávezetni, hogy ki is néz rá éppen. Az instrukció így hangzott: „Ő egy valóvilágos. A háta kicsit ilyen gebe… Mindig ilyen furán áll”. Dombóvári csak egy rövid kérdést szúrt közbe: „Debil?”, majd Dennis még hozzátette, hogy az illető görög és már érkezett is a megfejtés.

Nagy Alekosz nem pontosan érti, mire célzott a két humorista (Fotó: Nagy Alekosz)

„Kicsit szomorú vagyok..”

Nos, Alekosz teljes joggal érezte sértőnek a rá vonatkoztatott jelzős szerkezeteket, így néhány percre felhagyott a konditermi vasak hajlításával, és úgy döntött, intéz néhány keresetlen szót a humorista pároshoz. „Kicsit szomorú vagyok, hogy egy ilyen méltatlan ügy miatt kell megszakítanom az edzést, de úgy vagyok vele, hogy ha valaki jelentkezik a verbális pofonért, annak meg kell adni azt. Isten látja lelkem, hosszasan kutattam a memóriámban, hogy felidézzem, milyen ismereteim vannak Dennisről, de kénytelen voltam az internet segítségét kérni.”

Bevallom ezután sem lettem sokkal okosabb. Ugyanakkor annyit megjegyeznék, hogy… Áh, engedjük is el, mert csak elfáradok, és mivel éppen hátnapom van, inkább arra koncentrálnék”

- jegyezte meg Nagy Alekosz, majd kitért az őt gúnyoló páros másik tagjára.

Nos, nagy Alekosz háta nem tűnik "gebének" (Fotó: Nagy Alekosz)

„A jövőben hagyd el a humorista titulust!”

„A Karinthy-gyűrű várományosaként azt gondolom, hogy nemcsak értem, de magas szinten művelem is a humort. Nos, kedves István, ez a kis szösszenet nálam nem ütötte meg a mércét, így javaslom, hogy a neved után a jövőben hagyd el a humorista titulust. Majdnem biztos vagyok benne, hogy ha a rám használt jelződ csak nyomokban is igaz lenne rám, nem döntenének nézettségi rekordokat azok a műsorok, melyekben időnként feltűnök. A számok makacs dolgok, melyekkel lehet vitatkozni, de nem érdemes. Annyit tennék még hozzá csendesen, hogy István csak ne politizáljon, mert ahhoz bizony különleges észjárás szükségeltetik, az pedig nincs neki. Ja, és ha Karinthy-gyűrűről ábrándozik, nos ez a hajó elment, vagy talán sosem futott ki” - üzent egy velőset az őt ledebilező Dombóvári Istvánnak, majd röviden kitért a műsorvezetőre, Sebestyén Balázsra is.

„Sebestyén Balázs hitem szerint simán lehet a humor fokmérője, hiszen ő rendelkezik azzal az intellektussal, ami szükségeltetik, vagy inkább elengedhetetlen ahhoz, hogy értse a minőségi tréfát. Nos, elég, ha az ominózus felvételen megnézzük az engem célzó ízléstelenségre adott reakcióját. Nincs! Nem véletlenül...” - summázta véleményét Alekosz, majd folytatta a hátnapot.