Gólyahír: megszületett Dombóvári István második gyermeke - Fotó

Óriási a boldogság Dombóvári Istvánéknál, ugyanis megszületett a népszerű humorista második gyermeke.

Dombóvári Istvánnak másodjára is kisfia született Fotó: YouTube

A Dumaszínház tagja még 2020 nyarán nősült meg titokban, majd nem sokkal később, 2021 januárjában már az első gyermeküket köszönthették feleségével. Annak ellenére, hogy Dombóvári igen aktív a közösség oldalain, magánéletről nem sokat oszt meg a nagyvilággal, gyermekei születésekor azonban kivételt tett, így derült ki most is, hogy másodjára is édesapa lett.

A humorista Instagram-oldalán osztott meg egy fotót, melyben elárulta, hogy kedvese életet adott a második gyermeküknek is, aki szintén kisfiú lett.

Mostantól még eggyel többen vagyunk! Isten hozott, következő kisfiam!

– írta a fotóhoz Dombóvári István.

Gratulálunk!