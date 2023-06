Nagy Alekosz: Megkaptam, hogy ótvarék vagyok

Ritkán találkozunk olyan sokoldalú és humoros személyiséggel, mint Alekosz - legalábbis ő ezt állítja magáról. A hot! magazin mélyinterjújából minden olyan kérdésre választ kaptunk, amivel egy kicsit jobban megérthetjük azt, hogy kicsoda Nagy Alekosz és mi a célja az életben.

Nagy Alekoszt kedvenc érdi konditermében látogattuk meg - Fotó: Szabolcs László / hot!

hot!: Az interjú előtt emlegettél egy új Alekoszt. Milyen is az?

Alekosz: Ugyanolyan, mint tíz évvel ezelőtt, csak Hajdú Péter és Sebestyén Balázs a közönségük felé más perspektívából mutatták meg. Közérthetőbbé tették, felhívták a figyelmet arra, hogy is kell Alekoszt látni. Nincs új Alekosz, csak fogyaszthatóbbá vált.

hot!: Sokan nem tudnak azonosulni a jelenségeddel. Miért lehet ez?

Nem akarom, hogy mindenki szeressen, viszont aki utál, azt nem értem, mert nem tudja, miért teszi. Nem képes semmilyen módon alátámasztani. Alekosz vicces, színes, egyedi, humoros. Sokan összekeverik, pedig amikor én más sztárokkal foglalkozom, azok viccesen megfogalmazott bejegyzések, egyfajta görbe tükör. A posztok alapján félreértik Alekoszt.

„Minden bejegy­zésem filmeken alapszik”

hot!: Mi a helyzet a pecásokkal?

Alekosz: Amikor a horgászok bedobták a halat a kapun, akkorát röhögtem, hogy hihetetlen. De lehet, nem is ők tették. Mi van, ha én dobáltam be a kertembe? Ezt nem veszik számításba? Ahogy Balázs szokta mondani: miért nem dőlnek hátra, és élvezik a mozit? Engem vádolnak primitívséggel, közönségességgel, amikor szalonképtelen, vulgáris kommenteket kapok. Ha perelnék értük, milliomos lennék. Amit meg Lajcsira mondtam („A vértesi veszett vad szabadlábon van, miért nem viszik be?” – a szerk.), azt egy Stal­lo­ne-­film­ből idéztem; A bosszú börtönében hangzik el. Minden bejegyzésem filmeken alapszik. A valóságshow-t is emiatt nyertem meg. Ott a Ben Hur vezetett az utamon.

hot!: Akkor a Béres Anettnek és Schumacher Vandának szóló randifelkérések is filmes inspirációk voltak?

Alekosz: Speciel nem. Anettet komoly szándékkal kerestem meg, egy igényes vacsorameghívással. Édesapám mutatta, hogy a nyilvánosság előtt keres párt, és érdemes lenne vele foglalkozni. Vanda pedig maga beszélt rólam egy videóban, hogy várja az ajánlatomat. Meg lett téve. Hasonlóan kulturáltan, mint Anettnél. Egymás után jött a két hideg zuhany. Anettnél megkaptam, hogy ótvarék vagyok, Vanda pedig azt állította, hogy a hátán szeretnék felkapaszkodni.

Ezek akkora csalódások voltak, hogy megfogadtam: sztárral nem akarok ismerkedni.

hot!: Ennyire mély nyomot hagyott benned?

Alekosz: Tudat alatt eszembe jut a gorombaságuk. Ha tetszene egy sztár, talán megpróbálkoznék nála, de azért nem nyomom le az „üzenet küldése” gombot, mert mi van, ha ő is azt mondja rám, hogy ótvarék? Igazi trauma volt, ami sokáig elkísért, most is bennem van. A harmadikat meg se próbálom; akkora trauma lenne, hogy civilekkel se ismerkednék utána!

hot!: Lenne olyan, akiért mégis kivételt tennél?

Alekosz: Orosz Barbara. A Mokkában találkoztam vele először. Hihetetlen megdöbbenésemre olyan kémia alakult ki köztünk, amit látni lehet a beszélgetésben. Pachmann Péter hamar háttérbe vonult, mert érezte a kémiát köztünk. Hihetetlenül éreztük egymást, ő pedig elmondta, hogy intellektuálisan izgalmas karakternek tart. Csak az mondja ezt, aki meglátja, aki pedig meglátja, az mellém való, ő pedig Orosz Barbara.

„Szinte csak hosszú párkapcsolataim voltak”

hot!: Mit gondolsz, az emberek rajtad nevetnek vagy veled?

Alekosz: Aki nem érti, azért nézi, mert szeretné érteni, aki pedig érti, azért, mert velem együtt szórakozik. Minden társadalmi szintet, korosztályt lefedek. Alekoszt ha elviszed a Vígszínházba, akkor a kollégájával, Rudolf Péterrel beszél. Ha elviszed egy műsorba, úgy szerepel, mint egy showman. Ha jön a vasárnap, akkor úgy vásárol be, mint egy profi nyugdíjas.

Alekosz szerint a sztárságát segítené elő egy barátnő - Fotó: Szabolcs László / hot!

hot!: Mi hajtja Alekoszt az életben?

Alekosz: A Sztárban sztár zsűriszék. C kategóriás OSZK-vizsgázott énekes vagyok, így van alap. Tudok véleményezni. Vannak olyan meglátásaim, mint senki másnak, ezt érdemes lenne láttatni. A másik hajtóerő a párválasztás, ami katalizátora a sztárságnak, hiszen Alekosz hátország nélkül csak 80 százalékos, nem megy maximumon. Az én életem elsődleges célja a közszereplés. Nem tagadom, szeretek szerepelni, csak a tévében, és nem az interneten.

hot!: Képes lennél megállapodni?

Alekosz: Mindig megkapom, hogy velem egy nő sem áll szóba. Ugyan már, szinte csak hosszú párkapcsolataim voltak. Mónika, Tünde, Betti, Anett. Van tapasztalatom, felismerem az igazit. Ha most szembe jönne velem egy ilyen, és meglátnám benne, akkor 1-2 héten belül annyit lenne velem, hogy felmerülne a hozzám költözés lehetősége, pár hónapig velem lakna, tavasszal pedig megkérném a kezét.

hot!: Milyen barátnőt képzelsz el magadnak?

Alekosz: Olyan barátnőre lenne szükség, aki érti a bulvárt, de nem profi. Értse, kedvelje az „alekoszi létet”, szórakoztatónak találja, de ugyanakkor férfiként tekintsen rám. Amatőr lány kell, akinek civil foglalkozása van, nem idegenkedik a közszerepléstől, de nincs is annyira benne. 25 és 35 környékén legyen életkorban, nem lenne gond, ha vidéki lenne.

Sokszor elgyengülök, sokszor nincs kedvem, de ha lenne egy ilyen nő, akkor mindig lenne, és jobb, erősebb, kreatívabb Alekosz lenne.

hot!: Mi történne, ha álmaid hölgye nem szeretne szerepelni?

Alekosz: Az a kapcsolat a megismerkedés pillanatában halálra lenne ítélve. Nem akarom eldugni, én sztár vagyok. Ez azzal lenne egyenlő, hogy ne mutatkozzak vele. Ha gyerekünk születik, azt is nyugodtan le lehet fotózni; ha szakításra kerül a sor, azt is dokumentálni kell, ami ezzel jár. Vegyen részt a szereplésben, de ne akarjon ezáltal műmelleket, ne akarjon önálló szálakat elindítani. Tudja, hogy a családban én vagyok a sztár. Egy sztár nem is tud sztárnővel lenni, lásd Marics Peti és Tóth Andi.

„Amikor nincs kamera, egy szürke kisegér vagyok”

hot!: Mit gondolsz a női szerepről?

Alekosz: Nem baj, ha egy picit elesettek, ha el vannak veszve. Nem kell nyolcvan diplomát szereznie meg milliókat keresnie egy bőrfotelben. Imponál, ha valaki fodrász vagy ruhabolti eladó. Aki ennél feljebb van, azzal nem lehet beszélni, mert férfi akar lenni.

A sztár az elmúlt egy évben elképesztő izomzatot épített magának - Fotó: Szabolcs László / hot!

hot!: Mennyire tartod magad hiúnak?

Alekosz: Amikor sztár vagyok, akkor 500 százalékig. Amikor nincs kamera, egy szürke kisegér vagyok. Képes vagyok elmenni a piacon bárki mellett úgy, hogy azt se tudják, hogy ott vagyok. Ha valaki észrevesz, meglepődöm.

Onnantól van hiúság, amikor a piros gomb felvillan, de akkor nagyon.

hot!: Mi a cél az edzéssel?

Alekosz: Továbbra is a nők, az esztétikus barátnő.

Ezért gyúrok, hogy nagy legyek, látványos, már-már ijesztő, mert tudom, hogy a jó csajoknak ez tetszik.

Szeretnék jó csajokkal érintkezni, mert ritkán voltam jó csajokkal. Viszont akikkel együttélést terveznék, azokról nem a „jó csaj” ugrik be, hanem egy vidéki postás, eladó. Félreértés ne essék, ők is lehetnek azok, de „jó csaj” alatt inkább a plázacicákat értem. Ha az egyszerűbb nő értené az Alekosz-jelenséget, elvenném feleségül. De az nem lenne „jó csaj”. Ők nem feleségnek valók, de nem is baj, mert nem ez a reszortjuk.

hot!: Van új szereplő Alekosz háremében?

Alekosz: Nincsen. Sőt, kicsit háttérbe is lettek szorítva Réka miatt. Vele sokat vagyunk mostanában, közelebb is kerültünk egymáshoz. Nem járunk, mint a szerelmesek, de a többi anyukához képest ő prioritást élvez. Neki betekintése van az Alekosz-jelenségbe, Hajdú Peti, Sebestyén Balázs szinten.