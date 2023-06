Balhé az utcán: Egyre jobban eldurvul L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga válása

A szülői szeretet nem ismer határokat. Ez a mondás azonban nem csak pozitív értelemben írja körül a ragaszkodás legősibb, génekbe kódolt érzését, hanem megmutatja azt is, hogy ha harcolni kell, akkor tényleg mindenre képes az ember az utódja védelmében. Szemléletes példa erre L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga folyamatban lévő válása, és azon belül is a gyermekelhelyezés kérdése, ami mostanra kiborította a feleket.

Körtvélyessy Kinga és L.L. Junior között most már semmi sincs rendben Fotó: Life TV

Két és fél hónapjuk van bizonyítani

L.L. Junior és Körtvélyessy Kinga kapcsolata az első pillanattól kezdve ezer fokon égett. A páros ugyan mindössze két évet élt házasságban, ezalatt az idő alatt többször szakítottak majd kibékültek, később pedig egy közös gyermeket vállaltak. A most két és fél éves Lesi Lili a szülei szeme fénye, akinek az édesanyja és az édesapja is csak a legjobbat kívánja a világon. A gyermek ragaszkodik is mindkettőjükhöz, a probléma azonban az, hogy mivel a házaspár már hosszú hónapok óta külön él, és a jövőjüket is külön háztartásban képzelik el, a kislányuk nem élhet velük hármasban. Vagy az egyiküknél van vagy a másiknál. A házaspár bontópere idén tavasszal a gyermekelhelyezés kérdésével vette kezdetét. A szülők mindketten ragaszkodnak ahhoz, hogy Lili teljes felügyeleti jogát megkapják, a bíróság viszont nem tudott a májusi ülésen más döntést hozni mint azt, hogy Lili Kingánál legyen, ugyanakkor Junior számára láthatást biztosít, amíg pont kerül az ügy végére. A nyár elmúltával aztán felülvizsgálja a kérdést. Juniornak és Kingának tehát két és fél hónap áll rendelkezésre, hogy bebizonyítsák, melyikük az alkalmasabb. A pároshoz közelálló ismerősök és a szomszédok szerint azonban főleg Juniorra nincs jó hatással ez a nyomás, hiszen sokszor úgy viselkedik, mintha versenyhelyzetnek fogná fel ezt az időszakot.

A megegyezéstől nagyon távol állnak Fotó: Life TV

Harc a gyerekért

Lapunk birtokába jutott információk szerint a minap is egy furcsa esemény történt akkor, amikor Kinga és Junior találkozott. A házaspárról egyébként tudni kell, hogy az utóbbi időben egyáltalán nem kommunikálnak egymással, a találkozásaik arra a két-három percre korlátozódnak, amikor átadják egymásnak a közös kislányukat. Ez a rövid idő azonban nemrég pont elég volt ahhoz, hogy Junior hangos beszédére figyeljen fel a környék. Úgy tudjuk, hogy a zenész számon kérte valamiért Kingát, aki egyáltalán nem volt hajlandó belemenni a vitába, nem szólt vissza, hanem sarkon fordult. Ez annyira feldühítette Juniort, hogy az a telefonjával kamerázta a válófélben lévő feleségét, és közben indulatosan magyarázott neki valamit.

Nyilvánvalóan jobb, ha ők ketten végre elválnak, mert valamelyikük tönkre fog menni ebben

- mondta a lapunknak egy, a neve elhallgatását kérő ismerős, aki Kinga közelében lakik - A legutóbbi esetet hallottuk, de nem akartunk zavarni, ezért nem mentünk ki az utcára nézelődni - tette hozzá.

Megkerestük az ügyben Körtvélyessy Kingát, hogy megkérdezzük tőle, konkrétan mi történt ott az utcán, miért volt Junior kezében kamera és miért dühítette úgy fel magát a zenész? De a fiatal édesanya udvariasan visszautasította a kérésünket, hogy megszólaljon. Nem kívánta kommentálni a történetet, igaz nem is tagadta, hogy történt ilyen.

Körtvélyessy Kinga szeretne már túl lenni a váláson Fotó: Bánkúti Sándor

Kerestük telefonon L.L. Juniort is, akinek szintén elmeséltük, hogy mit hallottunk az utcai balhéról. A zenész így kommentálta:

A parkolóban beszélgettünk, de csak vicceltünk!

- zárta rövidre a Bors megkeresésére, L.L. Junior.