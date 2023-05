„Ebből elég, fejezzék már be!” – hangos szóváltásba torkollott L.L. Juniorék válópere

Ahogy arról korábban a Bors beszámolt, a mai napon volt az első olyan felvonás L.L. Junior és felesége válóperében, ahol farkasszemet nézhettek egymással a bíróságon. Az első tárgyaláson a zenész nem vett részt, mert külföldön tartózkodott, és láthatóan gondterhelten érkezett meg a törvény házába kora reggel. Körtvélyessy Kinga és L.L. Junior közös gyermekének elhelyezése ügyében indított tárgyalást követően a felek gondterhelt arckifejezéssel léptek ki a teremből. Ebből és az olykor kiszűrődő zajokból egyértelműen tudható, nehéz órák vannak mögöttük. A több mint 3 es fél órás tárgyalás alatt ügyvédeik jelenlétében az érvek felsorakoztatása mellett próbálták érvényesíteni az akaratukat: mindketten azt szeretnék, hogy közös gyermekük felügyeleti jogát illetően a javukra döntsön a bíróság.

Fotó: Máté Krisztián

Mivel imádják a kislányukat és felelősségteljes szülőkként a legjobbat akarják neki, egy ponton hangos érvelésbe kezdtek. Több alkalommal is olyan heves szóváltás volt hallható a folyosón, hogy az ott várakozók arcára is kiült a döbbenet. A vitát a bíró zárta le, rendre intette őket egy "Ebből most már elég!" és "Fejezzék már be!" felszólításokkal.

Az előzetes feltételezésekkel ellentétben, arra, hogy Hopp Csilla tanúként jelenik meg L.L. Juniort segítve, végül nem került sor. A rapper maga igyekezett meggyőzni a bíróságot arról, hogy az a helyes döntés, ha az ő felügyelete alá helyezik a kislányát.

Fotó: Mate Krisztian

Junior elmondta, kettejük elképzelése kicsit sem közelített, döntésre holnap kerül sor, melyről a bíróság tájékoztatja majd őket.

Az a jó, hogy már nem olyan a bíróság, mint régen, hogy csak az anya javára dönt, az apát is figyelembe veszi, és persze azt, hogy mi a legjobb a gyereknek. Kinga jó anya, viszont én meg jó apa vagyok!

- jelentette ki a rapper a Borsnak, majd távozott.