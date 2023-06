Elpusztult állatok, hatalmas anyagi kár – mindent megváltoztató döntést hozott Gáspár Zsolti a villámárvíz után

Múlt héten villámárvíz sújtott több magyarországi települést is, köztük azt az 1800 lelket számláló Nógrád vármegyei falut is, amely Gáspár Zsoltinak is otthona. Nógrádmegyer egyik pillanatról a másikra került víz alá, a gazda pedig ahogy megtudta a hírt, már rohant is segíteni. Ám miközben az elemekkel harcolt, sajnos őt is nagy veszteség érte...

Gáspár Zsolti otthonát elárasztotta a múlt heti esőzés Fotó: Bors

Elöntötte Gáspár Zsoltiék otthonát a víz

A villámárvíz Nógrádmegyert sem kímélte a múlt héten, a falut péntekre elárasztotta a víz. Házak, kertek váltak az esőzés áldozatává, miközben tulajdonosaik könnyes szemmel várták a segítséget. Gáspár Zsolti, ahogy megtudta a hírt, azonnal a helybéliekhez sietett, és a térdig álló vízben küzdött a természettel. Tette mindezt annak ellenére, hogy az ő otthona is víz alá került, időközben pedig több állatuk is elpusztult.

– Az utcákat elöntötte a víz, az emberek pedig sírva járkáltak fel-alá, hogy segítséget kérjenek. Nem is értem, hogy történhetett meg mindez, hogy ilyen felkészületlenül érte a falut ez a heves esőzés, mikor már napok óta látni lehetett az előrejelzésekben... Kicsit haragszom is emiatt a polgármesterre.

Most én állok itt, térdig a vízben édesapámmal, és minden erőnkkel azon vagyunk, hogy segítsünk ezeken a szerencsétlenül járt embereken

– mérgelődött a Borsnak a múlt héten Gáspár Zsolti, akinek az elégedetlenségre van is oka bőven, hiszen a villámárvíz súlyos anyagi károkat okozott számára.

Leírhatatlan az anyagi kár

Kollégánknak sikerült utolérnie Zsolti gazdát, aki részletesen beszámolt a veszteségeiről. Mint mondja, odalettek az állataik, tönkrementek a gépeik, de nem ez a legbosszantóbb a számára. Sokkal inkább bántja a tény, hogy a falut nem készítették fel a viharos időjárásra.

– Rengeteg állatunk pusztult el, köztük Győző papa kedvencei is. Tyúkok, kacsák és három kismalacunk is odalett, ami óriási szívfájdalom a számunkra. Emellett tönkrementek a szőnyegeink és több gépünk is, például a fűnyírónk. Ezek nem öt forintba kerülnek, ahogy az állatok sem. Leírhatatlan az anyagi kár... De sajnos nem csak nálunk, hanem a faluban szinte mindenkinél! – mesélte a Borsnak Zsolti, aki szeretne kiállni Nógrádmegyer lakosságáért, ezért komoly döntésre szánta el magát.

Azért, hogy ez ne fordulhasson elő többször, úgy döntöttem, gondjaimba veszem a falut. Jövőre indulok a polgármester választáson!

– tette hozzá Zsolti gazda.

