A villámárvíz áldozatai lettek Gáspár Zsoltiék - helyszíni fotók

Pusztító vihar csapott le a minap Nógrádmegyerre! A körülbelül 1800 lelket számláló falut péntekre elárasztotta a víz: házak, kertek kerültek víz alá, miközben tulajdonosaik könnyes szemmel várták a segítséget. Gáspár Zsolti éppen a főváros felé tartott, amikor megcsörrent a telefonja. A vonal túlsó végén a felesége volt, aki megrémülve tudatta a férjével, mi is történik jelenleg az otthonában. A gazda gondolkodás nélkül fordult vissza, és bár a saját házát is elérte az áradás, ő először Nógrádmegyer lakosainak a segítségére sietett.

Nógrádmegyert elárasztotta a víz Fotó: Bors

Éppen úton voltam Peste, amikor a feleségem megrémülve hívott fel, hogy menjek vissza Nógrádmegyerre, mert nagyon nagy a baj

– kezdte a Borsnak Zsolti, aki bosszantónak tartja, hogy a falut nem készítették fel az áradásra. Most édesapjával karöltve igyekszik menteni a menthetőt.

– Az utcákat elöntötte a víz, az emberek pedig sírva járkáltak fel-alá, hogy segítséget kérjenek. Nem is értem, hogy történhetett meg mindez, hogy ilyen felkészületlenül érte a falut ez a heves esőzés, mikor már napok óta látni lehetett az előrejelzésekben... Kicsit haragszom is emiatt a polgármesterre. Most én állok itt, térdig a vízben és édesapámmal, és minden erőnkkel azon vagyunk, hogy segítsünk ezeken a szerencsétlenül járt embereken – mérgelődött Zsolti gazda, akinek családja is érintett az árvízben, több állatuk is elpusztult az esőzések miatt. Ám most inkább a falu érdekeit helyezte előtérbe.

Gáspár Zsoltiék házában áll a víz Fotó: Bors

Nagy az anyagi kár

Mint kiderült, a villámárvíz letarolta Zsoltiék otthonát is: nem csak az udvarukat, de a házukat is elárasztotta. A gazda próbálja menteni, amit még lehet, de eléggé nehéz helyzetben van.

– Mi is érintettek vagyunk, a mi házunkat is mossa a víz. De rajtunk kívül 1800 másik ember is így járt. Az anyagi kár jelentős, nem is mertem egyelőre kiszámolni, hogy mennyi is a veszteségünk. Igyekszünk minél előbb orvosolni a problémát, de nincs könnyű dolgunk... – tette hozzá Zsolti, aki korábban kacérkodott azzal a gondolattal is, hogy polgármesterként áll faluja élére.