"Szeretnék minden rászoruló gyermekhez eljutni" – adományokkal járja az országot Gáspár Zsolti

Csütörtök délelőtt ajándékcsomagokkal megpakolva egy óriási platós furgon érkezett meg a Bethesda Gyermekkórház parkólájába. Kérdés sem volt, ki hozhatta ezt a rengeteg adományt, hiszen az autóról Gáspár Zsolti arcképe nézett vissza ránk. A híresség a tőle megszokott vidámsággal szállt ki a kocsiból, majd üdvözölte a klinika munkatársait, s már azonnal nyúlt az ajándékcsomagokhoz, hogy meglephesse a kis betegeket. Sorba járta a családokat a kezükbe nyomva egy gondosan összeállított pakkot, melyben csokoládé, gyümölcs és egyéb finomságok is helyet kaptak.

Gáspár Zsolti egy furgonnyi adománnyal érkezett meg a Bethesda Gyermekkórházhoz Fotó: Nagy Zoltán

A gazda arra is ügyelt, hogy mindegyik gyermeknek jusson a csomagból, majd mikor már mindenkit meglepett, autóba ült, hogy a következő helyszínen, a Heim Pál Gyermekgyógyászati Intézetben is mosolyt csalhasson a picik arcára. A kórtermekben itt is nagy lelkesedéssel fogadták, a szülők együtt örültek a kis betegekkel, sokan pedig még egy fotót is kértek tőle. Mikor éppen akadt egy kis szabadideje, megkérdeztük, milyen érzelmek vezérelték arra, hogy nekivágjon ennek az adományútnak. Mint mondja, 20 éve szívügye a gyermekek segítése, amire először kisfia betegsége sarkallta rá...

– Nekem ez a körút nagyon fontos, mert szeretnék minden rászoruló gyerekhez eljutni. Húsz éve járom a Bethesda és a Heim Pál kórházakat, mert annak idején a kisfiamat itt kezelték, és amellett, hogy kifogástalan ellátást kapott, egy olyan dolog is történt, amit sosem fogok elfelejteni. A kisfiamnak hoztam egy csomagot, mellettünk pedig egy anyuka feküdt a gyermekével. Oldalról nézte, hogy az én fiam mit bont ki, ezért elmentem a boltba, vettem neki is egy kis csomagot és odaadtam, hogy ő is átérezhesse azt, amit az én gyermekem. Azóta megfogadtam, hogy visszatérek ide és visszahozom az ajándékot a gyerekeknek! – kezdte a Borsnak Zsolti, aki a csütörtöki körút után sem fog pihenni, hiszen folyamatosan járja az országot. Ráadásul a közeljövőben társakat is kap.

Óriási mosolyt csalt a gyerekek arcára Gáspár Zsolti Fotó: Nagy Zoltán

Rengetegen akarnak velem tartani, sokan telefonáltak is már. Több celeb is jönne velem adakozni. Például Kammerer Zoli, aki már korábban is támogatta az ügyünket, illetve a Luxusfeleségekből Noémi, akit nagyon szeretek, és már számtalan árvaházat is megjártunk

– tette hozzá a híresség, aki ismét bebizonyította, hogy óriási szíve van.