Dér Heni már a kórházban: fontos hírünk van a szülésről

Dér Heni és férje már nagyon várják, hogy megérkezzen a második kisbabájuk is. Az aranytorkú vajdasági énekesnő mindig is nagy családról álmodozott, most pedig nagyon boldog, hogy négyfősre bővül a család. A kis Bendegúz - aki már bölcsődébe jár - is alig várja már, hogy testvére legyen.

Dér Heninek igen nagy már a pocakja, úgyhogy számítani lehetett arra, hogy hamarosan bejelenti a szülést. Most friss hírekkel jelentkezett be: már a kórházban van, ahová mostanában gyakran el kell látogatnia, hogy biztosak legyenek abban, hogy a babával minden rendben van. Azt is elárulta, hogy már csak pár hét maradt hátra a baba születéséig, így hamarosan világra jön az énekesnő második babája.

A fotót IDE kattintva lehet megtekinteni.