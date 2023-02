„Utálom, mikor azt mondja valaki, engedd el, ne görcsölj rá” - babája elvesztéséről vallott Dér Heni

„Az orvosommal, Lintner Balázs doktor úrral nagyon jól működöm együtt, a profizmusa mellett épp az a fajta lazaság van meg benne, ami én életvitelemhez tökéletesen illik. Miután a legelső babánk elment, azt mondta: „Figyelj rám, amint minden rendben visszaáll majd a szervezetedben, próbálkozzatok nyugodtan tovább, mit foglalkoztok ti bármi mással?” És azt hiszem, azzal a lendülettel el is tudtam engedni a fejemben a történteket, és három hónappal később megfogant Bendegúz. Ugyanígy álltunk hozzá a kistesó érkezéséhez is. Éreztem, hogy a testem nem olyan típus, hogy szoptatás közben teherbe tud esni, ezért nem aggódtunk, hogy szülés után fél évvel még nem jelentkezik a kistesó. 14 hónapig szoptattam a fiam, és ahogyan visszaállt a hormonháztartásom, három hónapra rá meg is fogant a második kisbabánk.”