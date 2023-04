Közeledik a nagy nap: akkora már Dér Heni terhespocakja, hogy Horváth Éva sem hagyta szó nélkül

Ahogyan arról már mi is írtunk korábban, a Megasztár egykori versenyzője tavaly decemberben, egy irtó cuki családi fotóval jelentette be, hogy második gyermekét várja férjétől, Bakos Gergőtől.

Az énekesnőnek már hatalmas a terhespocakja Fotó: Máté Krisztián

A gyönyörű énekesnő pedig azóta is rendszeresen jelentkezik pocakos fotókkal, így követői is szemtanúi lehettek annak, ahogy egyre jobban gömbölyödik Dér Heni, aki nem mellesleg még várandósan sem hagyott fel az edzéssel. A karácsonyi bejelentés óta pedig már az is kiderült, hogy az énekesnő ezúttal kislányt hord a szíve alatt, így kedvesével közös kisfiúk mellé egy hugica érkezik. Legfrissebb képein pedig már egyértelműen látszik, hogy nincs messze a kislánya érkezése.

Ezt az állapotot már nem lehet elmismásolni

– írta nevető fejek kíséretében az énekesnő a fotókhoz, amivel nehéz lenne vitatkozni.

Ohhh anyukám, kis hordócska megérkezett!

- írta a fotókhoz Horváth Éva.