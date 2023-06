Cuki videó: kéteves lett Harry herceg és Meghan Markle kislánya, Lilibet

Repül az idő: kétéves lett Harry herceg és Meghan Markle második gyermeke, a kis Lilibet hercegnő. Az ünneplésről pedig még egy cuki videó is nyilvánosságra került.

A házaspár második gyermeke kétéves lett Fotó: AFP

A manapság nem túl kedvelt Meghan Markle 2021. június 4-én adott életet kislányának, akinek a Lilibet Diana nevet adták. A házaspár névválasztása akkoriban sokakat meghatott, hiszen míg utóbbival Harry herceg tragikusan elhunyt édesanyja, Diana hercegné előtt tisztelegnek, addig előbbivel a csöppség dédnagymamája, II. Erzsébet királyné előtt. Lilibet volt ugyanis II. Erzsébet fiatalkori beceneve a brit királyi családon belül.

Lilibet az elmúlt két évet főleg Amerikában töltötte és csak egyszer találkozott édesapja családjával, II. Erzsébet királynő tavalyi platina jubileumán. Egyelőre úgy tudni, hogy a brit királyi család még nem köszöntötte hivatalosan a kis hercegnőt, de ez nem szegte szülei kedvét, akik így is megünnepelték kislányukat.

Felkerült ugyanis az Instagramra egy cuki videó a buliról, amelyen az látható, ahogy a kis Lilibet édesanyja karjaiban próbálja elfújni a születésnapi gyertyáját, miközben bátyja Archie az asztalra felmászva segít be hugicájának. Illetve az is jól kivehető, hogy egy több emeletes, rózsaszín tortára esett Harry és Meghan választása az ünnepléshez, valamint korábbi fotókat is láthatunk Lilibetről.