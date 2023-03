Áll a balhé a brit királyi családban Meghan miatt: anya-lánya párost fordít egymás ellen

Családi háborút robbanthat ki Harry herceg felesége a brit királyi famíliában! Meghan már kezdetektől megosztotta a királyi család tagjait: sokan eleve helytelenítették a frigyüket, ám volt, aki nyitott a botrányos megítéltetésű exszínésznő felé. Ilyen Harry unokatestvére, azaz András yorki herceg ifjabb lánya, Eugénia hercegnő, akiről úgy hírlik, azóta egyenesen Meghan legjobb barátnéja lett!

Meghan személye okoz feszültséget Harry unokatestvérének családjában Fotó: AFP

Az a hír járja, hogy mióta Harry és Meghan Kaliforniába költözött, csak egyetlen királyi családtag látogatta meg őket: Eugénia. Közös pont lehet, hogy gyermekeik nagyjából egyidősek: Eugéniának az August Philip Hawke Brooksbank nevű kisfia kétéves, csakúgy, mint Meghan kislánya, Lilibet Diana, s az ő bátyja, Archie sem sokkal idősebb, májusban lesz négy éves.

Míg köztük jó barátság alakult ki, Eugénia édesanyja, Sarah Ferguson hírhedten nincs oda Meghanért. Hiába a közös színésznői múlt, Fergie nem igazán szeretne nyitni Meghan felé. Sőt, kifejezetten megorrolt a sussexi hercegnére, amiért Eugénia esküvőjén jelentették be első gyermekük érkezését!

Meghan megosztó személyisége leginkább András herceg és Fergie idősebbik lányának, Beatrix hercegnének okozhat fejfájást! Beatrix húga imádja Meghant, míg édesanyjuk nem kedveli őt! Beatrix így két tűz közé került. Egyik oldalról szeretne jó viszont ápolni édesanyjával és a királyi családdal – ugyanakkor testvérével és unokatestvérével, Harryvel sem szeretne rosszban lenni.

A sussexi pár nem akarja, s talán nem is tudná már elkerülni a feltűnést és a botrányokat. Májusban koronázzák hivatalosan is királlyá III. Károlyt. A nívós eseményre persze Harryék is kaptak meghívót, azzal a kikötéssel, hogy az idő alatt nem adnak interjút, s lehetőleg nem is váltanak szót a királyi család tagjaival. Ismerve eddigi megnyilvánulásaikat, szinte borítékolható, hogy nem fogják ehhez tartani magukat.