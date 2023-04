Megszólalt a szakértő Meghan és Harry csókjáról

Harry herceg és Meghan Markle is részt vett Los Angelesben az LA Lakers és a Memphis Grizzlies kosárlabda-mérkőzésén. A szemfüles kamerások is kiszúrták őket a VIP-páholyban, és rögtön az aréna kivetítőjén is megjelent a páros.

A tömeg hatalmas ovációval fogadta őket, és ahogy ezt a hercegi pár észrevette, elnevették magukat. Harry ezután megpróbált egy csókot lopni hitvesétől, ahogy az az amerikai sportesemények nagyképernyőjén szokás, de Meghan nevetve hárította el a kísérletet.

Adrianne Carter testbeszéd-szakértő szerint Meghan úgy kezelte a férjét, mintha Archie herceg vagy Lilibet hercegnő lenne.

Megfogja a karját, mint a gyerekeknek szokás, amikor meg akarja valaki akadályozni, hogy olyasmit tegyenek, amit nem szabad

- mondta a Daily Starnak.

A felvételt megosztották az NBA hivatalos Twitter-oldalán, így most te is megnézheted, hogyan zajlott a jelenet.