Megszöktette kiszemeltjét Bódi Guszti unokája

Bő egy évvel ezelőtt Bódi Margó elmesélte, hogy öt unokája közül a legidősebb feleséget keres magának. Az énekes most először nyilatkozott a Borsnak, egy kicsit mesélt magáról és arról is, valóban nem volt könnyű dolga a párkeresést illetően.

– Az első dalom 4 évvel ezelőtt jelent meg, azóta született körülbelül 10 videóklip is. Hamarosan nagy dobásra készülök egy Dorinával közös duettre, ami hatalmas boldogság a számomra, mivel szakmailag is nagyra tartom őt. A zenélésben támogattak a nagyszüleim, egyéni- és papámékkal közös fellépéseket is vállalok. Örömmel mondhatom, hogy 1 éve boldog házasságban élek, megtaláltam, akit nekem rendelt az ég – kezdte lapunknak Gustávo, aki a párválasztást illetően elmondta, a Bódi család idősebb tagjai már nem várják el a fiataloktól, hogy a roma hagyományok szerint házasodjanak, Gustávo azonban saját elhatározásából úgy döntött, érintetlen lányt szeretne feleségül venni.

– A cikk megjelenése után sokan írták, hogy menjek az óvodába és keressek ott, mert manapság nem az a szokás, hogy a fiatalok várnak az esküvőig. Nem volt könnyű, de sikerült megtalálnom a páromat – mondta boldogan.

Gustávo nagyon boldog, hogy megtalálta élete szerelmét, Vivient

Az énekest arról is megkérdeztünk, ebben az esetben nem merül-e fel az aggály, hogy a házasság éveiben az egyik félnek hiányérzete támad, amiért sok dolgot nem próbált ki a hajadon évei alatt.

– Szerintem általában ott rontják el a fiatalok, hogy túl korán házasodnak. A hagyományok szerint 16-17 éves korban illik férjhez menni és megnősülni, de ők még nem tudják milyen együtt lenni és élni valakivel. Én 23 voltam, amikor elvettem feleségül a kedvesemet, csúnyán fogalmazva addigra kiéltem magamat – magyarázta Gustávo, s hozzátette, abban más az ő történetük, hogy esetükben nem a szülők választották ki őket egymásnak, hanem szerelemből mondták ki a boldogító igent.

Bódi Margó legidősebb unokája a roma hagyományok szerint megszöktette szerelmét

Van még egy dolog, ami az emberek nagy részét érdekli, mégsem merik pedzegetni, hiszen ez egy igencsak kényes téma. A házasság egyik fontos szegmense a szexualitás. Felmerül a kérdés: mi van akkor, ha az első együttlétre csak a frigy megkötése után kerül sor és valamilyen probléma merül fel?

– Ez nehéz kérdés, igyekszem óvatosan fogalmazni. A saját tapasztalatomat tudom csak elmondani. Mielőtt mi összekerültünk 1 év telt el úgy, hogy találkozgattunk, de nem történt semmi. Átjártam hozzájuk udvarolni, a leendő párommal elmentünk moziba, fagyizni és sétálni, ezért megismertük egymást és ezalatt az idő alatt kiderült, hogy megvan közöttünk a kémia – mondta sejtelmesen Gustávo, aki ragaszkodott a roma hagyományhoz. A házasságkötési szándékát azzal foganatosította, hogy megszöktette a kiszemeltjét, Vivient. Arról, hogy mindez hogyan történt, részletesen mesélt lapunknak.

– Mondtam a lánynak, – aki akkor még nem volt a párom – hogy jó lenne egybekelni. Közben elkezdtem a saját lakásunkat csinálgatni, ahova tudunk majd költözni, hogy ne a szüleim nyakára menjünk, hanem önálló életet kezdhessünk. Elkészült az otthonunk, eljött az idő. A kedvesem aggódott, hogy mit fognak szólni a szülei, mert ők nem tudtak a szöktetésről. Találkoztunk egy megbeszélt helyen, mintha csak randevúznánk, de kikapcsoltuk a telefonunkat és elmentünk egy wellness hétvégére. Anyukámék támogattak ebben és megnyugtatták a lány szüleit, hogy minden rendben van. Persze így sem voltak túl boldogok, ilyenkor kicsit megharagszanak a szülők a lányukra, amiért szó nélkül otthagyta őket. Emiatt a szöktetést követő első találkozás kicsit para volt, megfagyott a levegő, amikor megérkeztünk. Végül igazam lett, mert azóta is egy párt alkotunk és remélem, hogy együtt is maradunk! – tette hozzá bizakodva.