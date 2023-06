"A fellépés előtt azt éreztem, leesik rólam a gatya" - Brutálisan lefogyott Kis Grófo

Mintha teljesen kicserélték volna az ország elsőszámú Bulibáróját, Kis Grófót, aki néhány hónappal ezelőtt döntötte el, hogy legalább 12 kilótól megszabadul. A történethez hozzátartozik, hogy az énekesre az orvosa is ráparancsolt, ugyanis refluxos tüneteket kezdett el mutatni, ezért néhány élelmiszert örökre ki kell zárnia az életéből.

Kis Grófo rendkívül komolyan veszi a fogyókúrát (Fotó: TV2)

− Azt vettem észre, hogy már a benzinkúton kapható szendvicsek csomagolásán is csak azt nézem, hogy mennyi bennük a szénhidrát, be lehet golyózni ettől! Szerencsére van egy személyi edzőm, aki remek étrendet állított össze nekem, és amikor csak időm engedi, izzasztó karidóedzéseken veszek részt. Két kilót fogytam is a korábbi mérés óta, aminek nagyon örülök. Egyébként az orvosom is figyelmeztetett arra, hogy egészségügyi szempontból mindenképp le kéne adnom pár kilót. Ráadásul refluxom is kiújult, amit mára megtanultam kezelni, de így néhány élelmiszert örökre ki kell zárnom az életemből. Ilyen például a ketchup, amit egyébként imádok, de lemondok róla

- mesélte korábban a Borsnak Kis Grófo, aki akaraterejének köszönhetően mára rendkívül látványos eredményt ért el.

− Tizenkét kilót fogytam eddig, és még további kettőt szeretnék leadni. Hogy hogy fogom ezt az álomsúlyt megtartani, az jó kérdés, de bizakodó vagyok! A fellépőruháimon is érzékelhető a változás, rengeteg zakót, nadrágot el kellett vinnem a varrónőhöz, hogy még fel tudjam venni azokat. Szombaton is volt egy fellépésem, és egy régi nadrágomat vettem fel. A fellépés előtt azt éreztem, leesik rólam a gatya, egy övre minimum szükség volt

- mesélte nevetve a költözés előtt álló Kis Grófo, aki még további két kilót szeretne leadni, de már az új videóklipjeiben is sokkal magabiztosabb, ugyanis gond nélkül be tudja gombolni a zakóját.