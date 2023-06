„Ez nagyon Grófos stílus, speciálba!” - Kis Grófo betekintést engedett készülő luxusotthonába – videó

Óriási a készülődés Kis Grófoéknál az utóbbi időkben, ugyanis az énekes és családja Szolnokról Biatorbágyra költöznek. A bulibáró most betekintést engedett három éve épülő luxusotthonában.

Kis Grófo és családja már nagyon várja, hogy birtokba vehessék új otthonukat Fotó: TV2

Kis Gófo nemrég a lapunknak arról mesélt, hogy minimalista stílusú, letisztult házat álmodott meg magának és családjának, kerülve mindenféle giccses dekorációt.

„Valóban a célegyenesbe ért a költözés, végre-valahára. Nagyon nagy az izgalom most a családban, főleg a gyerekek várják nagyon kíváncsian, hogy milyen lesz az új helyen. Igaz, hogy az eredeti tervek alapján már rég beköltöztünk volna, de előfordul, hogy vannak kisebb csúszások. Természetesen mindhárom gyermekemnek külön szobája lesz, és az sem kizárt, hogy hamarosan egy medencében is csobbanunk majd”

– mesélte a Borsnak az énekes, aki Biatorbágy legszebb részére helyezi át a székhelyét, ahol számos más híresség is él.

A Tények Plusz stábjának pedig már betekintést is engedett az utolsó simításokon áteső otthonába, amit tervei szerint nyáron végre már el is foglalhatnak. A riportól kiderült, hogy bár a költözést már hét éve fontolgatja az énekes, édesapja halála és egyéb fennakadások miatt ezt még nem tudta megtenni, most azonban már tényleg csak hetek kérdése és családjával elköltöznek Szolnokról.

Így, hogy 30 éves lettem most már azt mondom, hogy határozottabb tudok lenni az életeben és eldöntöttük a feleségeimmel és a gyerekeimmel, hogy ide költözünk akkor Budapest mellé.

– magyarázta nevetve Kis Grófo, aki azt is elárulta, hogy új otthonukban lesz szökőkút, jakuzzi és saját monogramjával ellátott bútorok is vannak már.

Ez nagyon grófos stílus! Speciálba!

– mondta új otthonáról az énekes. A költözés mellett az is döntő érv volt, hogy az énekes már rengeteget utazott a fellépései miatt és főleg a fővárosba, ezért szinte már csak aludni járt haza Szolnokra.